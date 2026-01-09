Dupla játszmák

Dupla adókra ébredt a sorozatos dupla szabadnapok után Románia lakossága, és erre a nyomásra is rá tud duplázni a politika: kétfrontos háború kezdődött az igazságügyi nyugdíjak rendezése ellen, amely nem csak a legnagyobb kormánypárt kétkulacsosságára világít rá.

A szociáldemokraták ugyan nyilvánosan a (nagyrészt általuk bevezetett) különnyugdíjak eltörlése mellett foglalnak állást, meg is szavazták a második Bolojan-csomag részeként benyújtott törvénytervezetet a parlamentben, csakhogy a soraikból származó alkotmánybírók mindeddig sikeresen megakadályozták ennek érvénybe lépését. Furfangjaik meglehetősen átlátszóak, már-már diákcsíny színvonalúak, ám ezek csak időhúzásra szolgáló felszíni manőverek: közben egy másik oldalon is támadnak, mégpedig egy AUR-os ügyvédnő segítségével. Silvia Uscov december 31-én – mikor mindenki a szilveszteri mulatságra készült – három keresetet nyújtott be a témában, két (nem PSD-s) alkotmánybíró kinevezését és az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott kormányzati munkacsoportot kifogásolva. És csodák csodája, a sok nagy korrupciós pert elévülésig elhúzó bukaresti táblabíróság azonnali határidőt szabott: előbb január 5-ét, majd 16-át – azt a napot, amikor az alkotmánybíróság is összeül a bírók és ügyészek nyugdíjára vonatkozó jogszabály ellen benyújtott óvásról dönteni. Ha tud. Ha a testület négy PSD-s tagja két igazolatlan hiányzás után kegyeskedik megjelenni a munkahelyén, és ha a táblabíróság nagy hirtelen ki nem billenti az AUR-os ügyvédnő által megtámadott, reformpárti alkotmánybírókat a helyükről. Igen, az a táblabíróság, amelynek a Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilm után összehívott sajtótájékoztatóján a legfelsőbb törvényszék elnöke, Lia Savonea csengetett, hogy megmondja, mit nyilatkozzanak. Az az intézmény, mely az igazságügyi nyugdíjak reformjára vonatkozó törvényt megóvta az alkotmánybíróságon. Sok perbe fogott PSD-s politikus és üzletember köszönheti neki a felmentését, és ez a társaság keményen küzd azért, hogy továbbra is nála maradjon a gyeplő.

Az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu is a PSD embere, de ez sem elég: azt akarják, hogy ők jelölhessék a korrupcióellenes ügyészség (DNA), a maffiaellenes ügyészség (DIICOT) és a főügyészség élére is a következő vezetőt. Mindhárom tisztség tavasszal üresedik meg, és a kiszivárgott hírek szerint a szociáldemokraták még felfüggesztéssel is fenyegetik a kinevezéseket aláíró államfőt, ha nem enged; ebben az AUR lenne a PSD fő partnere. Nicușor Dan kutyaszorítóban van: maga is elégedetlen a hazai igazságszolgáltatással, ugyanakkor viszont a titkosszolgálatok – elsősorban a szinte három éve ideiglenes igazgatóval működő SRI, de a belügyi és honvédelmi minisztérium alárendeltségében levő kisebb, de fontos ügynökségek – irányítását is szeretné hitelesebb személyekre bízni. Eddig még nem jutottak közös nevezőre, de a jelek szerint az államelnök és az igazságügyi reform áll vesztésre. Azazhogy mi mindannyian, akik azért fizetünk tavalyhoz, tavalyelőtthöz képest dupla adókat, hogy legyen elég közpénz bizonyos magánvagyonok gyarapítására, aztán a kedvező ítéletetek megvásárlására is.

A Szociáldemokrata Párt vezérkara. Kormányon is vannak, ellenzékben is. Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu