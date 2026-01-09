Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere szerint jó ütemben halad a fedett uszoda építése, ahol értesüléseink szerint a munkálatok hétfőn folytatódnak. A városvezető arról is beszámolt lapunknak, milyen munkálatok valósulhatnak meg idén, s azok közül szerinte melyek a legfontosabbak.

Kézdivásárhelyen eléggé sok a megkezdett munkálat, van, amely a vége felé közeledik, és van, amelynél vagy a bürokrácia, vagy a szükséges pénzforrás hiánya jelent akadályt. A város legnagyobb értékű beruházása a fedett uszoda: itt az év elején nem dolgozott a cégtársulás, de terepszemlénk során az építkezést felügyelő őr kifejtette: már hétfőn felveszik a munkát. Mint Bokor Tibor megjegyezte: az egyik építőmérnök által elküldött fotók alapján elmondható, jó ütemben halad a kivitelezés, már a szaunák is körvonalazódnak a hatalmas épületben, így minden remény megvan arra, hogy a megszorító intézkedések dacára a munkálat végére idén pontot lehessen tenni.

A polgármester egyébként a gázhálózat bővítésének a véglegesítését jelölte meg prioritásként: továbbra is várat magára, hogy a Transgaz rákösse a nyomáscsökkentőt a hálózatra, utána következik az átvételezés és a teljes hálózat átadása a Distrigaznak, majd a fogyasztásmérők megvásárlása, ami csak önmagában hatmillió lejes tételt képez. A polgármester reméli, hogy 2026-ban véget ér ez a beruházás is.

A városban sok a felújításra váró út, zömük a Saligny-programban szerepel. Bokor Tibor kifejtette: a Kert utcára már volt egy közbeszerzési eljárás, de a jelentkező cég nem felelt meg a feltételeknek, így új licitet kell kiírni. „A programmal az a probléma, hogy bár sok szerződésünk van, a rossz anyagi helyzet miatt ezekre csak apránként fognak pénzt folyósítani. Ott van a Kanta utca, a Csernátoni út tömbházai mögötti terület, de az Iskola utca is, ezekre mind sort kell keríteni, lássuk, hogy mekkora finanszírozást sikerül kilobbizni” – magyarázta a városvezető.

Idén – miután pár utólagos javítást eszközöl a kivitelező – megtörténik a Székely Katonanevelde átvétele, és a múzeum költözése is a teendők között szerepel. A város emellett tízmillió lejes támogatást nyert a Molnár Józsiás park korszerűsítésére és bővítésére: így még idén elkezdődhet Kézdivásárhely legrégebbi zöldövezetének felújítása. Ezt a munkálatot is közbeszerzésre kell kiírni. A városnak kb. 210 ezer négyzetméternyi zöldövezete van, ez némiképp nőni fog, miután a régi kertészet területét is a parkhoz csatolják, illetve új bejáratot is nyitnak onnan. Ezen kívül zajlik még az Apor Péter-iskola és a Manócska Napközi Otthon felújítása, illetve energetikai korszerűsítése is, tervek szerint ezek is elkészülhetnek még az idén.