December 23-án, majd tegnap, január 8-án kellett volna a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított perben végleges ítéletet hirdetni a megyei törvényszéken, de nem született döntés, az ítélethirdetést január 22-én 9 órára tűzték ki.
Mint azt már lapunkban többször is közöltük, az alapfokú tárgyalás a Kézdivásárhelyi Bíróságon 2019. április 2-án kezdődött el és 2024. szeptember 17-én ért véget, majd öt tárgyalás után 2025. december 8-án a Kovászna Megyei Törvényszéken is lezárult a per, már csak a végleges ítélet kihirdetése maradt hátra.
Az ozsdolai közbirtokosság számára nincs további fellebbezési lehetőség, kedvezőtlen ítélet esetén a károsult erdőtulajdonosok sem a Brassói Táblabírósághoz, sem a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez nem fordulhatnak, a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése a megyei törvényszéken véglegesen eldől.
A román államot képviselő pénzügyminisztérium által a Papolci Imreh Albert Közbirtokosság ellen indított per következő, hatodik alapfokú tárgyalására a Kézdivásárhelyi Bíróságon fél éves halasztás után január 28-án 11 órakor kerül sor.
