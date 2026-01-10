HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
NÅ‘i kosÃ¡rlabda, Nemzeti LigaBukarestben kikaptak a cÃ­mvÃ©dÅ‘ zÃ¶ld-fehÃ©rek

2026. januÃ¡r 10., szombat

Elszenvedte idÃ©nybeli mÃ¡sodik veresÃ©gÃ©t a Sepsi-SIC: a cÃ­mvÃ©dÅ‘ zÃ¶ld-fehÃ©rek 74â€“62-re kaptak ki a ponterÅ‘sebb Ã©s jobb jÃ¡tÃ©kot bemutatÃ³ Bukaresti Rapid vendÃ©gekÃ©nt a nÅ‘i kosÃ¡rlabda Nemzeti Liga 13. fordulÃ³jÃ¡nak pÃ©nteki nyitÃ³mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©n. A sepsiszentgyÃ¶rgyiekre jÃ¶vÅ‘ hÃ©tvÃ©gÃ©n kÃ¶nnyebb feladat vÃ¡r, hiszen a HÃ¡romszÃ©kre lÃ¡togatÃ³ KolozsvÃ¡r U csapatÃ¡t a mostani idÃ©nyben mÃ¡r hÃ¡rom alkalommal is legyÅ‘ztÃ©k Zoran Mikes tanÃ­tvÃ¡nyai.

    FotÃ³: Miska Brigitta

A hÃ¡zigazdÃ¡k kaptÃ¡k el jobban a rajtot, az 5. percben a Rapid mÃ¡r Ã¶t ponttal vezetett (9â€“4). KevÃ©ssel kÃ©sÅ‘bb azonban 13â€“13 volt az Ã¡llÃ¡s, ehhez kellett MÃ©rÃ©sz Beatrix remekelÃ©se, aki egymaga vitte a hÃ¡tÃ¡n csapatÃ¡t, amelybÅ‘l sÃ©rÃ¼lÃ©s miatt hiÃ¡nyzott Gereben LÃ­via. A folytatÃ¡sban felvÃ¡ltva pontoztak az egyÃ¼ttesek, viszont a fÅ‘vÃ¡rosiak Ã­gy is elÅ‘nyben fejeztÃ©k be az elsÅ‘ negyedet (20â€“17). A vasutas alakulat friss szerzemÃ©nye, Paulina Hamilton hat ponttal kapcsolÃ³dott be a jÃ¡tÃ©kba, majd Claudia CuiÄ‡ is megszÃ³rta a zÃ¶ld-fehÃ©reket, akiknÃ©l ebben az idÅ‘szakban Domonique Davis jeleskedett a szolgÃ¡latos pontgyÃ¡ros szerepÃ©ben. A 17. percben mÃ¡r 11 egysÃ©g volt a hÃ¡romszÃ©kiek hÃ¡trÃ¡nya (39â€“28), ugyanakkor Zoran Mikes idÅ‘kÃ©rÃ©se sem tÃ¶rte meg vendÃ©glÃ¡tÃ³ink lendÃ¼letÃ©t, a mÃ¡sodik felvonÃ¡st pedig CuiÄ‡ kÃ©t triplÃ¡ja zÃ¡rta (47â€“36).

A szentgyÃ¶rgyiek Ãºj jÃ¡tÃ©kosa, Reagan Bass nÃ©gy pontot szerzett az elsÅ‘ fÃ©lidÅ‘ben, illetve amerikai jÃ¡tÃ©kosunk kosara vezette fel a harmadik szakaszt, amire gyorsan vÃ¡laszoltak a pÃ¡rharcot kÃ©zben tartÃ³ bukaresti lÃ¡nyok. A folytatÃ¡sban is a Rapid irÃ¡nyÃ­totta a kÃ¼zdelmet, mikÃ¶zben a zÃ¶ld-fehÃ©rek egyszerÅ±en nem talÃ¡ltÃ¡k vendÃ©glÃ¡tÃ³ik remeklÃ©sÃ©re az ellenszert (60â€“45). Az utolsÃ³ jÃ¡tÃ©krÃ©sz elejÃ©n is szenvedett a cÃ­mvÃ©dÅ‘ hÃ¡romszÃ©ki egyÃ¼ttes (67â€“49), amelynek csak a vÃ©ghajrÃ¡hoz kÃ¶zeledve sikerÃ¼lt valamelyest kÃ¶zelebb fÃ©rkÅ‘znie rivÃ¡lisÃ¡hoz. A talÃ¡lkozÃ³ az Emilian Alexandru Olteanu irÃ¡nyÃ­totta gÃ¡rda 74â€“62 arÃ¡nyÃº diadalÃ¡val zÃ¡rult, mÃ­g a szÃ©kelyfÃ¶ldi csapatnak a trÃ³nfosztÃ¡sra esÃ©lyes ellenfele otthonÃ¡ban ezÃºttal sem termett babÃ©r. LÃ¡nyaink oktÃ³ber kÃ¶zepÃ©n az Aradi FCC vendÃ©gekÃ©nt maradtak alul, most pedig a Bukaresti Rapid elleni kiszÃ¡llÃ¡srÃ³l tÃ©rtek haza veresÃ©ggel.

A mÃ©rkÅ‘zÃ©s legeredmÃ©nyesebb jÃ¡tÃ©kosa a 23 pontot jegyzÅ‘ MÃ©rÃ©sz volt, akinek a kosarai nÃ©lkÃ¼l komoly bajban lett volna a Sepsi-SIC, a tÃºloldalon CuiÄ‡ 22 egysÃ©ggel vette ki rÃ©szÃ©t a fÅ‘vÃ¡rosiak gyÅ‘zelmÃ©bÅ‘l.

NÅ‘i kosÃ¡rlabda Nemzeti Liga, 13. fordulÃ³: Bukaresti Rapidâ€“Sepsi-SIC 74â€“62 (20â€“17, 27â€“19, 13â€“9, 14â€“17).

Bukarest, Rapid Sportterem, mintegy 100 nÃ©zÅ‘. Vezette: Vlad CotrobaÈ™, È˜erban RaÈ™oga Ã©s Mircea CÄƒluÈ›Äƒ. Rapid: CuiÄ‡ 22/9, OrbÃ¡n 6, GÃ¶dri-PÄƒrÄƒu 10, Murray 15/9, Å½ivkoviÄ‡ 4 â€“ DeliÄ‡, GhizilÄƒ, Bobar 6, Ivan 5, Hamilton 6. EdzÅ‘: Emilian Alexandru Olteanu. Sepsi-SIC: Armanu 5/3, CÄƒtinean 2, SzabÃ³ 5/3, MÃ©rÃ©sz 23, Bass 6 â€“ Davis 20/3, HollÃ³, MikeÅ¡ 1, HaranguÈ™, GhiÈ›Äƒ. EdzÅ‘: Zoran MikeÅ¡. KipontozÃ³dott: Davis (39.).

TovÃ¡bbi eredmÃ©nyek, 13. fordulÃ³: KolozsvÃ¡ri Uâ€“TemesvÃ¡ri Poli 94â€“39, AgronÃ³mia Bukarestâ€“Bukaresti Sportul StudenÈ›esc 55â€“49, a BrassÃ³i CSU szabadnapos volt.Â Az Aradi FCCâ€“TÃ¢rgoviÈ™te mÃ©rkÅ‘zÃ©st hÃ©tfÅ‘n 18 Ã³rÃ¡tÃ³l rendezik.

