Elverte feleségét, fogdába került

Családon belüli erőszakot jelentettek Kézdivásárhelyen, mint utóbb kiderült, az eset szilveszterkor történt. A bíróság harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el, közölte a Kovászna megyei rendőrség szombaton.
Egy nő január 8-án jelentette a 112-es segélyhívón, hogy édesanyját néhány nappal korábban bántalmazták. A rendőrök a helyszínre vonultak, és megállapították, hogy a 61 éves nő arcán több, jól látható sérülés volt. Az vizsgálatok szerint a bántalmazás szilveszterkor történt: a nő férje ittasan, heves vita során többször megütötte és megrúgta feleségét, főként a fejét és felsőtestét. A sértett azonnali védelme érdekében a rendőrök ideiglenes távoltartási végzést állítottak ki, a bántalmazót kiköltöztették a közös lakásból, továbbá elektronikus megfigyelést állítottak rá. Később a bántalmazót őrizetbe vették, majd a bizonyítékok összegyűjtése után bíróság elé állították. A Kézdivásárhelyi Bíróság pénteken 18.10-kor harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el Sz. Cs. nevére. A bántalmazót a Kovászna megyei rendőrség fogdájába szállították.
A rendőrség ismételten hangsúlyozza: a családon belüli erőszak súlyos bűncselekmény, amelyet haladéktalanul jelezni kell. A gyors beavatkozás életeket menthet, a hatóságok pedig minden törvényes eszközzel fellépnek az áldozatok védelmében. A veszélyben lévők, illetve azok, akik ilyen esetről tudomást szereznek, ne habozzanak a 112-es segélyhívót tárcsázni. (sz.)
