Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elverte feleségét, fogdába került

2026. január 10., szombat, Közélet

Családon belüli erőszakot jelentettek Kézdivásárhelyen, mint utóbb kiderült, az eset szilveszterkor történt. A bíróság harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el, közölte a Kovászna megyei rendőrség szombaton.

  • A Háromszék archív felvétele
    A Háromszék archív felvétele

Egy nő január 8-án jelentette a 112-es segélyhívón, hogy édesanyját néhány nappal korábban bántalmazták. A rendőrök a helyszínre vonultak, és megállapították, hogy a 61 éves nő arcán több, jól látható sérülés volt. Az vizsgálatok szerint a bántalmazás szilveszterkor történt: a nő férje ittasan, heves vita során többször megütötte és megrúgta feleségét, főként a fejét és felsőtestét. A sértett azonnali védelme érdekében a rendőrök ideiglenes távoltartási végzést állítottak ki, a bántalmazót kiköltöztették a közös lakásból, továbbá elektronikus megfigyelést állítottak rá. Később a bántalmazót őrizetbe vették, majd a bizonyítékok összegyűjtése után bíróság elé állították. A Kézdivásárhelyi Bíróság pénteken 18.10-kor harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el Sz. Cs. nevére. A bántalmazót a Kovászna megyei rendőrség fogdájába szállították.

A rendőrség ismételten hangsúlyozza: a családon belüli erőszak súlyos bűncselekmény, amelyet haladéktalanul jelezni kell. A gyors beavatkozás életeket menthet, a hatóságok pedig minden törvényes eszközzel fellépnek az áldozatok védelmében. A veszélyben lévők, illetve azok, akik ilyen esetről tudomást szereznek, ne habozzanak a 112-es segélyhívót tárcsázni. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-10 14:45 Cikk megjelenítése: 918 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 825
szavazógép
2026-01-10: Sport - Tibodi Ferenc:

Bukarestben kaptak ki a címvédő zöld-fehérek (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

Elszenvedte idénybeli második vereségét a Sepsi-SIC: a címvédő zöld-fehérek 74–62-re kaptak ki a ponterősebb és jobb játékot bemutató Bukaresti Rapid vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A sepsiszentgyörgyiekre jövő hétvégén könnyebb feladat vár, hiszen a Háromszékre látogató Kolozsvár U csapatát a mostani idényben már három alkalommal is legyőzték Zoran Mikes tanítványai.
rel="noreferrer"