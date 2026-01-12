Kiállítás Új oldaláról mutatkozik be Fekete Zsolt színész, zenész és szociális aktivista: a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban ma 18 órától megnyílik az SK25 Fekete Zsolt (Blacky) Előtanulmány az öngyógyításhoz című fotókiállítása, amely egyben a Földszint nyitott műhely évindító eseménye. A megnyitón zene is lesz és nyitott beszélgetésekre is sor kerül, a fotókat pedig eladásra bocsátják.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) a Kommuna – székely öko-románc című darabot játssza. Írta és rendezte: Radu Afrim. Korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház január 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Dirty Dancing című előadását játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház januári szabad előadásai a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám): 17-én, szombaton 11 órától és 22-én, csütörtökön 18 órától (a magyar kultúra napja alkalmából) Csodaszarvas (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Tortoma Önképzőkör

Január 13-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében az évnyitó találkozó keretében Fenntarthatóság, innováció és jog – A zöld gondolkodástól a mesterséges intelligenciáig címmel a középajtai Simon Lavinia Regina jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED. Sepsiszentgyörgyön január 16–25. között zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef. 4, 4) szentírási idézettel. Január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész; 17-én, szombaton a szemerjai református templomban Márkus András római katolikus plébános; 18-án, vasárnap az unitárius templomban Takács Dezső római katolikus plébános; 19-én, hétfőn a Csiki negyedi Szent Gellért-templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész; 20-án, kedden a a Gyöngyvirág utcai református templomban Takó István katolikus plébános; 21-én szerdán az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész; 22-én, csütörtökön a Gyár utcai Krisztus Király-templomban Dénes Előd református lelkész-esperes; 23-án, pénteken a református Vár­templomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész; 24-én, szombaton a belvárosi Szent József-templomban Marosi Tünde református lelkész; 25-én a belvárosi református templomban Zelenák József evangélikus lelkész-esperes szolgál.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Hargitafürdőről, 18.50-től A hét plébániája. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Bernard: Mars küldetés (románul beszélő), 18 órától Nürnberg (magyarul beszélő), 19 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.45-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő), 21 órától Ősi ösztön (magyarul beszélő); szerdán: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 19.30-tól magyarul beszélő, 15.45-től Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 17.30-tól Anakonda (magyarul beszélő), 19 órától Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21 órától Szerelem falun (román vígjáték); csütörtökön: 16.15-től SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 18.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 20.30-tól Nincs más választás (román feliratos), 20.45-től Magán­élet (román feliratos).

Kovásznai ajánló

Ebben az évben is gazdag kulturális programra lehet számítani Kovásznán. Január 8-án megkezdődött a jegyértékesítés a városi művelődési házban, jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre az események előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

A Kovásznai Művelődési Központban január 16-án, pénteken 19 órától a Szente Vajk által rendezett Legénybúcsú című filmet vetítik. A jegy ára: 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A filmről itt lehet bővebben tájékozódni: avandormozi.ro/musoron/2025-12-11/legenybucsu-2025-vigjatek. * Január 25-én, vasárnap 19 órától Telik az üdő – a csíkszentgyörgyi Székely Góbék előadása. Jegyár: 40 lej. * Január 29-én, csütörtökön 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben – az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek, a jegy szabad eladásban 30 lejbe kerül. * Január 31-én, szombaton 19 órától A boldogság titka – a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek, a jegy ára szabad eladásban 30 lej. * Február 24-én, kedden 19 órától Bolond a világ – a Hahota Színtársulat zenés kabaréelőadása. Jegyár: 75 lej.

Megemlékezés a hősökről

Az Erdélyi Vitézi Rend ma 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében rövid megemlékezést tart a doni tragédia 83. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt szeretettel elvárnak.

Kassai Lajos lovas íjász előadása

Lovasíjászat, hagyomány, modernitás címmel tart előadást január 16-án, pénteken 19 órától Kassai Lajos Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az előadó a modern kori lovasíjászat alapítója, világszerte elismert mester. Tudását és módszerét ma már a világ 18 országában oktatják. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

Előadás a gombákról

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban január 15-én, csütörtökön 18 órától Farkas János vetített képes előadást tart A kései laskagomba és társai címmel, majd a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójának képes és filmes bemutatása látható.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Hydrokov értesíti a lakosságot, hogy javítási munkálatok miatt január 13-án, kedden 8 és 15 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Sajtó utca 1-es, 2-es, 15-ös és 16-os szám alatti tömbházban; a Múzsák sétány 12. szám, A, B, C és D lépcsőházában; a Vasile Goldiș utca 1-es, 2-es, 12-es, 13-as és 14-es szám alatti tömbházában; az Ifjúság sétány 11. szám alatti tömbházban és a Stadion utca 3-as és 4-es szám alatti tömbházában.