A nap fotója

2026. január 12., hétfő, Szabadidő
  • Székelytamásfalva és Szörcse között autózva egy kerékpárossal találkoztam. Nem fél, hogy a Nemere fúj, s lekapja a bicikliről? – kérdeztem tőle. Mire a biciklis azt válaszolta: Fúj, nem fúj, ha menni kell, menni kell! Kép és szöveg: Bodor János
2026-01-12: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Dobostorta)

Hozzávalók. A piskótához: 10 tojás, 12 evőkanál liszt, 10 evőkanál cukor, csipetnyi só. A krémhez: 50 dkg szobahőmérsékletű vaj, 20 dkg keserű csokoládé, 10 dkg tejcsokoládé, 25 dkg cukor, 5 tojás. Az égetett cukormázhoz (karamellhez): 15 dkg cukor, 0,5 dl víz.
2026-01-12: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Tél van végre Sugásfürdőn

Akkorát nem havazott, hogy a nagyobbik pályán is beindítsák a felvonót, de hétvégén már igazi téli hangulat volt Sugásfürdőn, a fagyos időben nagyot javult az első napokban még kásás kis sípálya minősége. 
