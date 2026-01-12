Tél van végre Sugásfürdőn

Szombaton és vasárnap már fehérbe öltözött erdő fogadta a sízni, hódeszkázni érkező közönséget, és a szórványos pilinkélés mellett hóágyú is folyamatosan dolgozott a hóréteg vastagításán. Szükség is van rá, mert a vékony alap itt-ott kissé megjegesedett – de azért már nagyon jó körülmények között lehetett siklani, érdemes lesz kimenni a következő hideg délutánokon is (hétköznapokon délelőtt nem működik a felvonó). Akár levegőzni is: tegnap-tegnapelőtt sokan voltak, akik szánkózni, sétálni vagy fürdeni ugrottak fel, és nem csupán Sepsiszentgyörgyről, hanem Brassó megyéből is szép számban; egyikük elmondta, hogy az ottani zsúfoltság helyett választotta a nyugodtabb légkörű Sugásfürdőt.

Akkorát nem havazott, hogy a nagyobbik pályán is beindítsák a felvonót, de hétvégén már igazi téli hangulat volt Sugásfürdőn, a fagyos időben nagyot javult az első napokban még kásás kis sípálya minősége.

