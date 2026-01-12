Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tél van végre Sugásfürdőn

2026. január 12., hétfő, Közélet

Akkorát nem havazott, hogy a nagyobbik pályán is beindítsák a felvonót, de hétvégén már igazi téli hangulat volt Sugásfürdőn, a fagyos időben nagyot javult az első napokban még kásás kis sípálya minősége. 

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Szombaton és vasárnap már fehérbe öltözött erdő fogadta a sízni, hódeszkázni érkező közönséget, és a szórványos pilinkélés mellett hóágyú is folyamatosan dolgozott a hóréteg vastagításán. Szükség is van rá, mert a vékony alap itt-ott kissé megjegesedett – de azért már nagyon jó körülmények között lehetett siklani, érdemes lesz kimenni a következő hideg délutánokon is (hétköznapokon délelőtt nem működik a felvonó). Akár levegőzni is: tegnap-tegnapelőtt sokan voltak, akik szánkózni, sétálni vagy fürdeni ugrottak fel, és nem csupán Sepsiszentgyörgyről, hanem Brassó megyéből is szép számban; egyikük elmondta, hogy az ottani zsúfoltság helyett választotta a nyugodtabb légkörű Sugásfürdőt. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-12 08:00 Cikk megjelenítése: 70 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 840
szavazógép
2026-01-12: Szabadidő - :

A nap fotója

2026-01-12: Közélet - Hecser László:

Birtokbavételre készülhet a középiskola (Barót)

A helyi képviselő-testület elfogadta Barót 2026–2027-es tanévre érvényes iskolahálózatát. Benedek-Huszár János polgármester szerint valószínűleg már tavasszal elkezdődik a középiskola átköltöztetése az új épületbe.
rel="noreferrer"