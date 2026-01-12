Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

BarótBirtokbavételre készülhet a középiskola

2026. január 12., hétfő, Közélet

A helyi képviselő-testület elfogadta Barót 2026–2027-es tanévre érvényes iskolahálózatát. Benedek-Huszár János polgármester szerint valószínűleg már tavasszal elkezdődik a középiskola átköltöztetése az új épületbe.

  • Aszfaltoznak az új épületnél. Fotó: Facebook / Benedek-Huszár János
    Aszfaltoznak az új épületnél. Fotó: Facebook / Benedek-Huszár János

A városvezető elmondta: törvényi kötelességüknek eleget téve állították össze az iskolahálózatról a listát és küldték jóváhagyásra a megyei tanfelügyelőségnek. Azt rendben lévőnek találták, így a következő tanévben a Baróti Szabó Dávid Középiskola, a Gaál Mózes Általános Iskola (a városhoz tartozó mind az öt faluban óvodával és elemi osztályokkal), a hosszabbított programú Cimbora Óvoda és Napközi Otthon (ehhez tartozik a bölcsőde is), valamint a város területén működő oktatási intézmény, a Tanulók Háza alkotja a hálózatot.

Bán István (Magyar Polgári Erő) arra kérdezett rá, hogy ősztől használatba vehető lesz-e a középiskola új iskolaépülete? A polgármester válaszában úgy fogalmazott: az építővel március 26-ig szól a szerződésük, addig be kell fejezni, azt követően pedig az átköltözésnek is el kell kezdődnie.

Benedek-Huszár János közösségi oldalának december 23-i bejegyzése is az új iskolaépületnél folyó beruházásról szólt: a belső út aszfaltozását végző Zöld Út Kft. és a Kovászna Út és Híd Rt. munkatársainak munkáját köszönte meg.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-12 08:00 Cikk megjelenítése: 58 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 840
szavazógép
2026-01-12: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Tél van végre Sugásfürdőn

Akkorát nem havazott, hogy a nagyobbik pályán is beindítsák a felvonót, de hétvégén már igazi téli hangulat volt Sugásfürdőn, a fagyos időben nagyot javult az első napokban még kásás kis sípálya minősége. 
2026-01-12: Közélet - Bodor János:

Hideg napok és félméteres hó a Lakócán

Az Országos Meteorológiai Intézet Orbaiszékhez legközelebb eső meteorológiai állomása az 1777 méter tengerszint feletti magasságon levő Lakóca-tetőn működik. A hétvégén itt 50 centiméteres hótakarót mértek, a szél időnként 43 és 96 kilométer/óra közötti sebességgel fújt, a nappali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 10 Celsius-fok között alakult, a leghidegebbet, mínusz 16 fokot tegnap mérték – tudtuk meg a szolgálatos meteorológustól.
rel="noreferrer"