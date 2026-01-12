A helyi képviselő-testület elfogadta Barót 2026–2027-es tanévre érvényes iskolahálózatát. Benedek-Huszár János polgármester szerint valószínűleg már tavasszal elkezdődik a középiskola átköltöztetése az új épületbe.
A városvezető elmondta: törvényi kötelességüknek eleget téve állították össze az iskolahálózatról a listát és küldték jóváhagyásra a megyei tanfelügyelőségnek. Azt rendben lévőnek találták, így a következő tanévben a Baróti Szabó Dávid Középiskola, a Gaál Mózes Általános Iskola (a városhoz tartozó mind az öt faluban óvodával és elemi osztályokkal), a hosszabbított programú Cimbora Óvoda és Napközi Otthon (ehhez tartozik a bölcsőde is), valamint a város területén működő oktatási intézmény, a Tanulók Háza alkotja a hálózatot.
Bán István (Magyar Polgári Erő) arra kérdezett rá, hogy ősztől használatba vehető lesz-e a középiskola új iskolaépülete? A polgármester válaszában úgy fogalmazott: az építővel március 26-ig szól a szerződésük, addig be kell fejezni, azt követően pedig az átköltözésnek is el kell kezdődnie.
Benedek-Huszár János közösségi oldalának december 23-i bejegyzése is az új iskolaépületnél folyó beruházásról szólt: a belső út aszfaltozását végző Zöld Út Kft. és a Kovászna Út és Híd Rt. munkatársainak munkáját köszönte meg.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.