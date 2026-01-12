A helyi képviselő-testület elfogadta Barót 2026–2027-es tanévre érvényes iskolahálózatát. Benedek-Huszár János polgármester szerint valószínűleg már tavasszal elkezdődik a középiskola átköltöztetése az új épületbe.

A városvezető elmondta: törvényi kötelességüknek eleget téve állították össze az iskolahálózatról a listát és küldték jóváhagyásra a megyei tanfelügyelőségnek. Azt rendben lévőnek találták, így a következő tanévben a Baróti Szabó Dávid Középiskola, a Gaál Mózes Általános Iskola (a városhoz tartozó mind az öt faluban óvodával és elemi osztályokkal), a hosszabbított programú Cimbora Óvoda és Napközi Otthon (ehhez tartozik a bölcsőde is), valamint a város területén működő oktatási intézmény, a Tanulók Háza alkotja a hálózatot.

Bán István (Magyar Polgári Erő) arra kérdezett rá, hogy ősztől használatba vehető lesz-e a középiskola új iskolaépülete? A polgármester válaszában úgy fogalmazott: az építővel március 26-ig szól a szerződésük, addig be kell fejezni, azt követően pedig az átköltözésnek is el kell kezdődnie.

Benedek-Huszár János közösségi oldalának december 23-i bejegyzése is az új iskolaépületnél folyó beruházásról szólt: a belső út aszfaltozását végző Zöld Út Kft. és a Kovászna Út és Híd Rt. munkatársainak munkáját köszönte meg.