Hideg napok és félméteres hó a Lakócán

Az Országos Meteorológiai Intézet Orbaiszékhez legközelebb eső meteorológiai állomása az 1777 méter tengerszint feletti magasságon levő Lakóca-tetőn működik. A hétvégén itt 50 centiméteres hótakarót mértek, a szél időnként 43 és 96 kilométer/óra közötti sebességgel fújt, a nappali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 10 Celsius-fok között alakult, a leghidegebbet, mínusz 16 fokot tegnap mérték – tudtuk meg a szolgálatos meteorológustól.

A téli minivakációk és hétvégék idején Kommandó környéke egyre népszerűbb úti cél, elsősorban azok számára, akik a téli sportokat és a havas környezetet keresik. A hóviszonyok jelenleg kedvezőek, a településen több helyen is lehet motoros szánt bérelni, óránként 400–500 lejért, illetve lovas szánnal túrázni a völgyekben, ami óránként 350 lejbe kerül. Lehetőség van vonóhorogra csatolható szánkók bérlésére is, ezek azonban közútnak minősülő utakon vagy a falu utcáin autóval nem húzhatók. Korábban többször is előfordult, hogy a rendőrség bírságot szabott ki arra hivatkozva, hogy a szánkóknak nem volt forgalmi engedélyük és kötelező biztosításuk.

A Cabana Maria Panzió vendégei számára szervezett hómobilos programokat kínál, amelyek szakértői kísérettel zajlanak. A programok különböző nehézségi szintű útvonalakat foglalnak magukban, kezdők, haladók és tapasztalt motorosok számára egyaránt. A kínálat 60 eurótól indul, ez az egyórás, könnyű túra elsősorban kezdőknek ajánlott. A kétórás, középhaladó túra ára 100 euró, míg a háromórás, haladó túráért 150 eurót kell fizetni. Az egész napos, kiterjesztett túra ára 250 euró egy vagy két fő számára, s tapasztalt vezetők kíséretében zajlik.

Vannak azonban olyan látogatók is, akik saját motorosszánnal érkeznek – ezeket utánfutón szállítják Kommandóra –, és szervezett kíséret nélkül indulnak útnak. A leglátogatottabb célpont a Lakóca csúcsa, ahonnan kedvező időjárási körülmények között jó rálátás nyílik a háromszéki medencére és a Háromszéki-havasok hegyvonulatára.

Az időjárás azonban nem mindig kedvez a kirándulóknak. A szolgálatos meteorológus tájékoztatása szerint az elmúlt napokban a Lakóca-tetőn sűrű köd volt, a nap alig mutatkozott, a látási viszonyokat köd és felhőzet határozta meg.

Ilyen körülmények között a kommandói hegyekben könnyű eltévedni, még azokkal is megtörténhet, akik jól ismerik a környéket. Az utóbbi időszakban azonban szerencsére nem történt ilyen eset. Moscviciov Leonid, a háromszéki hegyimentő-szolgálat vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy sem Kommandón, sem megyei szinten nem történt riasztás, a hegyi mentőszolgálatot nem kellett igénybe venni sem a minivakáció idején, sem azt megelőzően. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bizonytalan és kedvezőtlen időjárási körülmények között azért senki ne induljon túrázni, sem gyalogosan, sem motoros szánnal.

A hegyimentő-szolgálat vezetője azt tanácsolta, hogy a kirándulók indulás előtt mindig tájékozódjanak, vegyék figyelembe az időjárási előrejelzéseket, körültekintően válasszák meg az útvonalat, és csoportosan induljanak útnak. Fontosnak mondta azt is, hogy legyen náluk feltöltött mobiltelefon, elegendő élelmiszer és ivóvíz. Kiemelte, hogy az idegenek gyakran nem ismerik az útvonalakat, ezért rossz időjárási körülmények között sokkal nagyobb a kockázat. Hozzátette, hogy ködben és kedvezőtlen időben bárkivel előfordulhat baj, a hipotermia (kihűlés, mikor a test hőmérséklele 35 Celsius-fok alá süllyed – szerk.) veszélye pedig ilyenkor különösen nagy, főként akkor, ha valaki egyedül indul útnak. Ilyen esetekben a mentés is nehezebb. Elmondta, hogy eddig nem volt probléma, és reméli, hogy a jövőben sem lesz, ugyanakkor a megelőzést tartja a legfontosabbnak.