Az Erdélyi Református Egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánítja – tájékoztat szerkesztőségünknek küldött tegnapi közleményében az egyházkerület. Jézus Krisztus hívó szava ma is arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermek Isten ajándéka, akinek lelki nevelése közös felelősségünk. A tematikus év célja, hogy újra felfedezzük a gyermeki hit értékét, és megerősítsük mindazokat a közösségeket – családot, gyülekezetet, iskolát –, amelyek a gyermekek hitbeli növekedését szolgálják – emelik ki a közleményben.
A tematikus év üzenete a Szentírásból fakad: „Íme, az Úr ajándéka a gyermek…” (Zsolt 127,3). A gyermek érték, örökség és ránk bízott kincs. A gyermeki bizalom és nyitottság példát ad a felnőtteknek is, és arra hív, hogy olyan közösségeket építsünk, ahol a legkisebbek is megtapasztalhatják Krisztus szeretetét. A gyermekek éve arra ösztönöz, hogy a családok, gyülekezetek és iskolák egységben, felelősséggel és szeretettel támogassák a gyermekek lelki fejlődését – áll a közleményben.
A gyermekek éve hivatalos nyitó istentiszteletét 2026. január 23-án Marosvásárhelyen a Gecse utcai református templomban tartják.
A gyülekezeteket, iskolákat, pedagógusokat, családokat és gyermekeket egyaránt hívjuk, hogy közösen kérjük Isten áldását az előttünk álló szolgálatokra – írják a református egyházkerület honlapján „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk 10,14) címmel közzétett dokumentumban.
Az erre az évre tervezett, gazdag és sokszínű programjaik között az alábbiak szerepelnek kiemelten: Gyermek-imahét minden gyülekezetben és iskolában: „Imádkozom érted” – gyülekezeti imaszolgálat, amelyben felnőttek név szerint hordozzák imádságban a gyermekeket; „Isten kezében vagyok” – kézműves- és rajzpályázat vándorkiállítással; házasság hete gyermekfókuszú tematikával, A hűség szabadsága mottóval; Gyermekmissziós hétvégék regionális szinten; gyermek- és ifjúsági táborok egységes tematikával (KOEN, FIT7); nagyszülők és unokák vasárnapja, valamint gyülekezeti családi napok; záró konferencia: „Gyermekké lettetek, hogy felnőtt hitre jussatok”. Továbbá a kísérőprogramok között szerepel a Gyermekhang online rovat, a Gyermekbarát templom kezdeményezés, valamint olyan alkalmak, ahol gyermekek szolgálnak igével, zenével vagy imádsággal. A gyermekek évében két fontos kiadvány is megjelenik: a Gyermek-énekeskönyv és a Gyermek-áhítatos könyv, melyek hosszú távon is gazdagítani fogják a gyülekezeti és iskolai munkát.
Végül a gyülekezetek és egyházmegyék számára megfogalmazott felhívásban arra kérik az egyházközségeket és egyházmegyéket, hogy éves terveiket igazítsák a gyermekek évének célkitűzéseihez, fordítsanak fokozott figyelmet a gyermekek számára szervezett alkalmakra, és „legyen 2026 olyan esztendő, amikor minden gyülekezet tudatosan építi a gyermekekkel való kapcsolatát, és olyan lelki otthont teremt, ahol a legkisebbek is megtapasztalhatják Isten szeretetét és az egyház befogadó közösségét”. (mol)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.