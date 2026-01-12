Az Erdélyi Református Egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánítja – tájékoztat szerkesztőségünknek küldött tegnapi közleményében az egyházkerület. Jézus Krisztus hívó szava ma is arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermek Isten ajándéka, akinek lelki nevelése közös felelősségünk. A tematikus év célja, hogy újra felfedezzük a gyermeki hit értékét, és megerősítsük mindazokat a közösségeket – családot, gyülekezetet, iskolát –, amelyek a gyermekek hitbeli növekedését szolgálják – emelik ki a közleményben.

A tematikus év üzenete a Szentírásból fakad: „Íme, az Úr ajándéka a gyermek…” (Zsolt 127,3). A gyermek érték, örökség és ránk bízott kincs. A gyermeki bizalom és nyitottság példát ad a felnőtteknek is, és arra hív, hogy olyan közösségeket építsünk, ahol a legkisebbek is megtapasztalhatják Krisztus szeretetét. A gyermekek éve arra ösztönöz, hogy a családok, gyülekezetek és iskolák egységben, felelősséggel és szeretettel támogassák a gyermekek lelki fejlődését – áll a közleményben.

A gyermekek éve hivatalos nyitó istentiszteletét 2026. január 23-án Marosvásárhelyen a Gecse utcai református templomban tartják.

A gyülekezeteket, iskolákat, pedagógusokat, családokat és gyermekeket egyaránt hívjuk, hogy közösen kérjük Isten áldását az előttünk álló szolgálatokra – írják a református egyházkerület honlapján „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk 10,14) címmel közzétett dokumentumban.

Az erre az évre tervezett, gazdag és sokszínű programjaik között az alábbiak szerepelnek kiemelten: Gyermek-imahét minden gyülekezetben és iskolában: „Imádkozom érted” – gyülekezeti imaszolgálat, amelyben felnőttek név szerint hordozzák imádságban a gyermekeket; „Isten kezében vagyok” – kézműves- és rajzpályázat vándorkiállítással; házasság hete gyermekfókuszú tematikával, A hűség szabadsága mottóval; Gyermekmissziós hétvégék regionális szinten; gyermek- és ifjúsági táborok egységes tematikával (KOEN, FIT7); nagyszülők és unokák vasárnapja, valamint gyülekezeti családi napok; záró konferencia: „Gyermekké lettetek, hogy felnőtt hitre jussatok”. Továbbá a kísérőprogramok között szerepel a Gyermekhang online rovat, a Gyermekbarát templom kezdeményezés, valamint olyan alkalmak, ahol gyermekek szolgálnak igével, zenével vagy imádsággal. A gyermekek évében két fontos kiadvány is megjelenik: a Gyermek-énekeskönyv és a Gyermek-áhítatos könyv, melyek hosszú távon is gazdagítani fogják a gyülekezeti és iskolai munkát.

Végül a gyülekezetek és egyházmegyék számára megfogalmazott felhívásban arra kérik az egyházközségeket és egyházmegyéket, hogy éves terveiket igazítsák a gyermekek évének célkitűzéseihez, fordítsanak fokozott figyelmet a gyermekek számára szervezett alkalmakra, és „legyen 2026 olyan esztendő, amikor minden gyülekezet tudatosan építi a gyermekekkel való kapcsolatát, és olyan lelki otthont teremt, ahol a legkisebbek is megtapasztalhatják Isten szeretetét és az egyház befogadó közösségét”. (mol)