A Magyar Unitárius Egyház holnap Tordán és Kolozsváron ünnepi istentiszteletekkel emlékezik meg a vallásszabadság napjáról, a tordai rendezvényen Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész mond egyházi beszédet, az ünnepséget a Duna World televíziós csatorna élőben közvetíti. A két központi rendezvény mellett kedden az unitárius gyülekezetekben megemlékező istentiszteleteket tartanak.

1568. január 13-án az Erdélyi Országgyűlés Tordán olyan határozatot hozott, amely Európában elsőként rögzítette törvényben a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot – emlékeztet közleményében Mészáros Tímea, a Magyar Unitárius Egyház kommunikációs felelőse. A történelmi jelentőségű döntés emlékére Magyarország Országgyűlése 2018-ban január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította.

Az 1568. évi vallásügyi törvényalkotás évfordulóján – amely egyben a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 458. évfordulója is – ünnepi istentisztelet és megemlékezés helyszíne lesz Torda és Kolozsvár. A 2026. január 13-án 10.45-kor kezdődő tordai ünnepi istentisztelet szolgálatvégzője Lőrinczi Levente (ima) kissolymosi és Péterfi Ágnes (egyházi beszéd) sepsiszentgyörgyi unitárius lelkészek, a kántori szolgálatot Kiss Erika énekvezér látja el. Köszöntőt mond Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. Az istentiszteletet a Keresztúri Népzenetanoda és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjainak műsora egészíti ki. A megemlékezés koszorúzással folytatódik a vallásszabadság emlékművénél, ahol Andrási Benedek főjegyző mond beszédet. A tordai ünnepséget a Duna World televíziós csatorna élőben közvetíti.

A vallásszabadság napjához kapcsolódó események 17 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban folytatódnak. A történelmi egyházak képviselőinek imája után az istentiszteleten Mátéfi Tímea énlaki és Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkészek végeznek szolgálatot. Idén második alkalommal adják át a János Zsigmond-díjat, amelyet Balázs Mihály irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora vehet át. A díjazottat Kovács Sándor, a Protestáns Teológiai Intézet rektora méltatja.

A kolozsvári ünnepségen köszöntőt mond Ciprian-Vasile Olinici, a román kormány Egyházügyi Államtitkárságát vezető államtitkár, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Yoshinori Shinohara buddhista lelkész, a Religions for Peace nemzetközi szervezet japán főtitkára, valamint Kovács István püspök. Az ünnepi alkalom koszorúzással zárul Dávid Ferenc szobránál, ahol Farkas Emőd főgondnok mond beszédet. A kolozsvári megemlékezést a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán lehet majd élőben követni – olvasható a lapunknak elküldött közleményben. (mol)