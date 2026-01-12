Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a kovásznai

RAU KARL

88 éves korában eltávozott szerettei köréből.

Utolsó földi útjára 2026. január 12-én, hétfőn 13 órakor kísérjük a kovásznai ravatalozótól

a római katolikus temetőbe.

Részvétfogadás 12.30 órától.

A gyászoló család

5232/b

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, unokatestvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,

DOMOKOS LENKE

életének 69. évében 2026. január 10-én türelemmel és méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait január 13-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a református vártemplomi ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1120740

,,Ott leszek, ott legbelül, hol a szeretet olykor elszenderül. Én leszek a Nap, mely rátok nevet. Én leszek a mosoly­fakasztó apró szösszenet. Én leszek a vidám könnyetek. A csend karjában mindig ott leszek veletek.”

Szívünk mély fájdalmával és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy a szerető férj, jó édesapa, nagytata, dédtata, após, testvér, rokon, jó szomszéd, ismerős, az árapataki

SZÉKELY IMRE

életének 83., boldog házasságának 54. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2026. január 13-án, kedden 13 órakor lesz a családi háztól a református egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

1120739

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a drága jó édesanya, nagy­mama, dédimama, anyós, rokon és jó szomszéd,

özvegy FEJES ZOLTÁNNÉ

született DERZSI ANNA

életének 105. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 12-én

14 órától kísérjük utolsó

útjára a fotosmartonosi

ravatalozóháztól a fotosi

temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

1120737

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama

özv. MÁTYUS TERÉZIA

életének 86. évében elhunyt.

Temetése 2026. január 12-én 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4336061

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, férj,

idős BOD JÓZSEF

életének 72. életévében elhunyt.

Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

du.

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, id. SZALAD SÁNDOR temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

1120738

Megemlékezés

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. TÉGLÁS JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120735

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi BERDE JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján.

Szerettei

4336065

Fájó szívvel emlékezünk

KISS IDÁRA (szül. BENCZE) halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4336066

Fájó szívvel emlékezünk

az egerpataki DEMETER

SÁRÁRA halálának hetedik évfordulóján.

Szerettei

4336067

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordozunk mosolyogva csendesen.” (Goethe)

Fájdalommal emlékezünk

id. TÓTH ZOLTÁNRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336068

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi JUGA ERNŐRE halálának kilencedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye,

lányai és azok családja

4336069