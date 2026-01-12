Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. január 12., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a kovásznai
RAU KARL
88 éves korában eltávozott szerettei köréből.
Utolsó földi útjára 2026. január 12-én, hétfőn 13 órakor kísérjük a kovásznai ravatalozótól 
a római katolikus temetőbe.
Részvétfogadás 12.30 órától.
A gyászoló család
5232/b

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, unokatestvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,
DOMOKOS LENKE
életének 69. évében 2026. január 10-én türelemmel és méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait január 13-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a református vártemplomi ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
1120740

,,Ott leszek, ott legbelül, hol a szeretet olykor elszenderül. Én leszek a Nap, mely rátok nevet. Én leszek a mosoly­fakasztó apró szösszenet. Én leszek a vidám könnyetek. A csend karjában mindig ott leszek veletek.”
Szívünk mély fájdalmával és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy a szerető férj, jó édesapa, nagytata, dédtata, após, testvér, rokon, jó szomszéd, ismerős, az árapataki
SZÉKELY IMRE
életének 83., boldog házasságának 54. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2026. január 13-án, kedden 13 órakor lesz a családi háztól a református egyház szertartása szerint.
A gyászoló család
1120739

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, nagy­mama, dédimama, anyós, rokon és jó szomszéd,
özvegy FEJES ZOLTÁNNÉ
született DERZSI ANNA
életének 105. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 12-én 
14 órától kísérjük utolsó 
útjára a fotosmartonosi 
ravatalozóháztól a fotosi 
temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerető családja
1120737

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama
özv. MÁTYUS TERÉZIA
életének 86. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 12-én 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4336061

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, férj,
idős BOD JÓZSEF
életének 72. életévében elhunyt.
Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
du.

 

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, id. SZALAD SÁNDOR temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család
1120738

 

Megemlékezés

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 
(Juhász Gyula) 
Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. TÉGLÁS JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120735

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi BERDE JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján.
Szerettei
4336065

Fájó szívvel emlékezünk 
KISS IDÁRA (szül. BENCZE) halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336066

Fájó szívvel emlékezünk 
az egerpataki DEMETER 
SÁRÁRA halálának hetedik évfordulóján.
Szerettei
4336067

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordozunk mosolyogva csendesen.” (Goethe) 
Fájdalommal emlékezünk 
id. TÓTH ZOLTÁNRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336068

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi JUGA ERNŐRE halálának kilencedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Özvegye, 
lányai és azok családja
4336069

