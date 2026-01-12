A Sepsi OSK egy héttel ezelőtt elkezdte a felkészülést a másodosztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idényére. A sepsiszentgyörgyi csapat január 17-én, szombaton játssza az első barátságos mérkőzését, 12 órától a 3. Ligában szereplő Kézdivásárhelyi SE lesz az ellenfele a Sepsi Duna Aréna melletti műfüves pályán. Hadnagy Attila ügyvezető igazgató elmondta, a törökországi edzőtáborban a Kecskeméti TE, a bolgár PFK Montana és a montenegrói OFK Petrovac ellen játszanak.

Ovidiu Burcă vezetőedző a téli ala­pozás elején az erőnléti gyakorlatokra helyezi a legfőbb hangsúlyt, így a havazás és a hideg ellenére naponta pályára küldi a labdarúgókat. A háromszéki együttes a héten még hazai környezetben készül, majd január 18. és 30. között törökországi edzőtáborban folytatja a hangolódást, ahol három felkészülési találkozót játszik. A Kecskeméti TE harmadik az NB II-ben, a PFK Montana tizennegyedik a bolgár élvonalban, míg az OFK Petrovac ötödik a montenegrói első osztályban.

„A játékosok már otthon elkezdték a felkészülést, tehát nem nulláról vágtak neki a közös munkának. Az orvosi vizsgálatok után az edzésekre összpontosítottak, nem volt könnyű hetük, hiszen olyan napok is akadtak, amikor kétszer is gyakoroltak. Igyekszünk visszatérni a régi kerékvágásba, szombaton hazai pályán játszunk barátságos mérkőzést, aztán vasárnap utazunk Törökországba, ahol január 22-én a Kecskeméti TE, 26-án a bolgár PFK Montana és 29-én a mon­tenegrói OFK Petrovac ellen hangolunk a tavaszi idényre” – nyilatkozta Hadnagy Attila.

Az ügyvezető igazgató elmondta, Giovani Ghimfus nyárig kölcsönbe került, ugyanakkor esély van arra, hogy a következő napokban néhány labdarúgó még távozhat. Hozzátatte, három futballistával előrehaladott tárgyalásban állnak, reméli, a héten sikerül megegyezniük és aláírják a szerződéseket, így teljes kerettel mehetnek Antalyába.

Giovani Ghimfus a mostani szezon első részében kevés játéklehetőséget kapott piros-fehér mezben, viszont meglepetésre az élvonalban sereghajtó FC Metaloglobus Bukarest kölcsönvette júniusig. A támadó középpályás tavaly januárban a Concordia Chiajna alakulatától érkezett Sepsiszentgyörgyre, az előző idényben mindössze két mérkőzésen kapott lehetőséget a SuperLigában. A 20 éves futballista a mostani kiírásban 12 bajnoki és három Román Kupa találkozón lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett és kétszer az előkészítő szerepében je­leskedett.

A 2. Liga legutóbbi kilenc fordulójában veretlen Sepsi OSK a táblázat második helyén tölti a február 21-ig tartó téli szünetet. A 36 pontot gyűjtő székelyföldi gárda az alapszakasz hátralévő részében a kiesőjelölt CS Dinamo Bukarest, illetve a felsőházba jutásra pályázó Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA ellen játszik.