A többségében székelyföldi játékosokra épülő romániai válogatott két győzelemmel és három vereséggel a negyedik helyen fejezte be a január 4. és 10. között Bukarestben rendezett divízió II/A junior világbajnokságot (U20). A svéd Jens Brändström irányította csapatot a Háromszéki Ágyúsok két sepsiszentgyörgyi játékosa, Nagy Tamás és Kertész Ákos is erősítette – előbbi a tornán két gólt ütött és kiosztott egy asszisztot –, illetve a szakmai stábban helyet kapott a háromszéki együttes felszerelésmenedzsere, Szentes Ervin.

A házigazdák először Kína ellen léptek jégre a Berceni Arénában, ahol a romániai alakulat szétlövés után ünnepelhetett győzelmet (4–3). A folytatásban újabb izgalmas mérkőzések következtek, amelyeken Románia előbb hosszabbításban vereséget szenvedett a horvát válogatottól (5–6), aztán a papírformát igazolva diadalmaskodott az újonc Spanyolország felett (4–3). Az utolsó előtti játéknapon a brit csapattal néztek farkasszemet Jens Brändström tanítványai, akik szoros találkozón maradtak alul (1–2). Végezetül a hazai gárda a dél-koreai együttessel csapott össze, az ázsiai jégkorongozók pedig esélyeshez méltón nyertek (2–5), így hibátlanul végeztek a csoport élén.

„A tavalyi ezüstérem után idén a negyedik helyen végeztünk, viszont úgy érzem, hogy ebben több is lehetett volna. A hazai környezet sokat jelentett, mivel nagyszerű érzés minden mérkőzésen telt ház előtt játszani, ami motivációt adott nekünk. Őszintén, maradt bennem hiányérzet, a Horvátország elleni találkozóban szerintem több volt, egy győzelemmel akár nagy lépést tehettünk volna a harmadik helyezés megszerzése felé. Az egyéni teljesítményemmel összességében elégedett vagyok, igyekeztem minden meccsen száz százalékot nyújtani. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a kalandnak, még akkor is, ha nem úgy sikerült, ahogy elterveztük” – mondta Nagy Tamás.

Eredmények, divízió II/A világbajnokság (U20): Horvátország–Dél-Korea 2–12, Spanyolország–Nagy-Britannia 3–4, Románia–Kína 4–3, Dél-Korea–Nagy-Britannia 4–0, Kína–Spanyolország 5–2, Románia–Horvátország 5–6, Dél-Korea–Kína 4–1, Horvátország–Nagy-Britannia 2–5, Románia–Spanyolország 4–3, Kína–Horvátország 3–4, Spanyolország–Dél-Korea 1–8, Nagy-Britannia–Románia 2–1, Nagy-Britannia–Kína 4–3, Horvátország–Spanyolország 4–2, Dél-Korea–Románia 5–2.

A torna végeredménye: 1. Dél-Korea 15 pont, 2. Nagy-Britannia 11, 3. Horvátország 8, 4. Románia 6, 5. Kína 5, 6. Spanyolország 0. (miska)