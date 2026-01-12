A magyar válogatott szombaton főként kiváló védekezésének köszönhetően 15–7-re legyőzte a francia csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság nyitónapján. Varga Zsolt együttese ma 16.15-től Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor az A-csoport első helyezettjeként juthat tovább.

Az első néhány percben mindkét alakulat sok hibával játszott, viszont a magyarok nyugodtak meg hamarabb, ezáltal két gólt is lőttek lefordulásból. Csoma Kristóf magabiztos védésekkel mutatkozott be, Manhercz Krisztián pedig akcióból talált a francia kapus feje fölött a hálóba. Az ellenfél ötméteresből iratkozott fel az eredményjelzőre, azonban Fekete Gergő fórból gyorsan visszaállította a különbséget (4–1).

A második felvonás elején Vigvári Vince büntetőt értékesített, míg a másik oldalon Denis Guerin szerzett szép gólt. Manhercz újra akcióból, a rivális kettős emberelőnyből volt eredményes, aztán Fekete és Vismeg Zsombor lőtt a kapuba, emiatt Vjekos­lav Kobešćak időt kért. Az ellenfél hosszú idő után akciógólt jegyzett, ellenben Nagy Ákos is így tett. A franciákat Thomas Vernoux tartotta meccsben, a nagyszünetben mégis öt gól volt a különbség, miután Nagy Ákos megúszásból növelte a fölényt (10–5).

Csoma-védéssel és Varga Vince-góllal indult a harmadik negyed, majd két kivédekezett fór és egy labdaszerzés után ismét utóbbi talált be. Ebben a játékrészben védekezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményt a Varga Zsolt által irányított magyar válogatott, amely ennek köszönhetően eldöntötte az összecsapást (12–5).

A zárószakaszból közel három perc lepörgött, ekkor a szövetségi kapitány időt kért, a létszámfölényből ötméteres lett, Vigvári Vendel pedig magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. A magyar gárda a nagy különbségű vezetés ellenére is kőkeményen védekezett, míg egy újabb elszalasztott francia fór után Manhercz már a negyedik gólját szerezte lefor­dulásból.

A csaknem két teljes negyednyi gólcsendet Vernoux távolról törte meg, kozmetikázva ezzel egy kicsit az eredményt. A túloldalon Vigvári Vince fejezett be egy kissé nehézkesen megjáratott emberelőnyt, majd a végére magyar részről maradt még egy újabb remek védekezés emberhátrányban (15–7).