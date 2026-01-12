A külügyminisztert hibáztatják

Több ellenzéki párt is Oana Țoiu lemondását követeli, mivel szerintük a külügyminiszter rosszul képviselte Románia érdekeit az Európai Unió és a Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) közötti szabadkereskedelmi egyezményt érintő döntéshozatali folyamatban. Az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást a gazdaszervezetek is hevesen ellenzik.

Románia megszavazta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, miután megállapodás született az európai termelők védelmét szolgáló kiegészítő intézkedésekről – jelentette be Nicușor Dan az X-en pénteken. Az államfő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az egyezménnyel a világ egyik legnagyobb szabadkereskelemi övezete jön létre. Az európai országok növelik jelenlétüket egy fontos kereskedelmi régióban, Románia pedig lehetőséget kap arra, hogy termékeit kedvezményes vámtarifák mellett exportálja – írta.

A Béke – Románia az első elnevezésű ellenzéki parlamenti frakció egyszerű indítványt készül benyújtani Oana Țoiu ellen. „A hashtagekkel folytatott progresszív diplomácia veszélybe sodorta a román mezőgazdaságot. Oana Țoiu másoknak »igent«, saját országa polgárainak pedig »nemet« mond” címet viselő indítványt a frakció 12 szenátora és az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 34 szenátora írta alá a Mercosur-megállapodás elfogadása miatt.

A Humanista Szociálliberális Párt (PUSL) tegnap a külügyminiszter azonnali menesztését kérte Ilie Bolojan kormányfőtől a Mercosur-egyezmény támogatása miatt. Ez szerintük a nemzeti érdek feladását jelenti, és közvetlen csapást mér több tízezer romániai gazdára, akik már így is küzdenek a tisztességtelen import és a hatalmas termelési költségek jelentette kihívásokkal – szögezte le közleményében az alakulat.

Az AUR szenátusi frakciója elvárja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői is aláírják az Oana Țoiu külügyminiszter ellen benyújtandó egyszerű indítványt. Ellenkező esetben bebizonyosodik, hogy a PSD képviselőinek harcias hangvételű nyilatkozatsorozata a Mercosur-megállapodás megszavazását illetően csak porhintés – szögezik le szombati közleményükben az AUR képviselői.

Irineu Darău gazdasági miniszter Facebook-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy az egyezmény a romániai export növekedéséhez fog vezetni. „A román állam komoly tárgyalások után támogatta ezt a megállapodást, amely egyértelmű garanciákat hozott az ipar és a mezőgazdaság számára. Az eredmény? Szinte nulla értékű vám a román termékekre. Nagyobb mennyiségű export és hozzáférés olcsóbb nyersanyagokhoz” – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.