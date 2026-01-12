Adóemelésből 30 százalékos többletbevétel

A kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ez 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.
A tegnap kiadott kormányközlemény szerint Románia 300–500 millió euró közötti – a helyreállítási alapban számára elkülönített – uniós támogatástól is elesett volna, ha tovább halogatja a tulajdonadó reformját, amelyre még 2021–22-ben a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget. A médiában nagy visszhangot kiváltó, népszerűtlen intézkedés szükségességéről kiadott kormánykommüniké szerint Románia sereghajtó az Európai Unióban ezen a téren, hiszen ingatlan- és gépjárműadóból származó bevételei a GDP alig 0,55 százalékát teszik ki, ami kevesebb mint harmada az 1,85 százalékos uniós átlagnak.
Az is gond, hogy az ingatlanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni – részletezte a kormány.
Romániában idén mintegy 70–80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is. A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek – a rendkívül magas államháztartási hiány közepette – már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.
A pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból kiderül, hogy a központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről. A több mint 90 napos tartozások 195,3 millió lejről 62,8 százalékkal 318,1 millió lejre nőttek, a több mint 120 naposak pedig 267,4 millió lejről 22,55 százalékkal 327,7 millió lejre emelkedtek tavaly novemberben. A 360 napon túli hátralékok 208,4 millió lejről 2,5 százalékkal 213,6 millió lejre emelkedtek. Az adatok szerint a helyi költségvetési intézmények hátralékai az októberi 632,9 millió lejről 26,21 százalékkal 798,8 millió lejre nőttek a tizenegyedik hónapban.
