Adóemelésből 30 százalékos többletbevétel

A kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ez 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.

A tegnap kiadott kormányközlemény szerint Románia 300–500 millió euró közötti – a helyreállítási alapban számára elkülönített – uniós támogatástól is elesett volna, ha tovább halogatja a tulajdonadó reformját, amelyre még 2021–22-ben a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget. A médiában nagy visszhangot kiváltó, népszerűtlen intézkedés szükségességéről kiadott kormánykommüniké szerint Románia sereghajtó az Európai Unióban ezen a téren, hiszen ingatlan- és gépjárműadóból származó bevételei a GDP alig 0,55 százalékát teszik ki, ami kevesebb mint harmada az 1,85 százalékos uniós átlagnak.

Az is gond, hogy az ingat­lanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni – részletezte a kormány.

Romániában idén mintegy 70–80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is. A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek – a rendkívül magas államháztartási hiány közepette – már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

A pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból kiderül, hogy a központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről. A több mint 90 napos tartozások 195,3 millió lejről 62,8 százalékkal 318,1 millió lejre nőttek, a több mint 120 naposak pedig 267,4 millió lejről 22,55 százalékkal 327,7 millió lejre emelkedtek tavaly novemberben. A 360 napon túli hátralékok 208,4 millió lejről 2,5 százalékkal 213,6 millió lejre emelkedtek. Az adatok szerint a helyi költségvetési intézmények hátralékai az októberi 632,9 millió lejről 26,21 százalékkal 798,8 millió lejre nőttek a tizenegyedik hónapban.