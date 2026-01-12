Nem hazudott az elnök

Nicușor Dan péntek hajnalban közzétette a Facebook-oldalán a Spartan repülőgép román pilótája és a zürichi légiforgalmi irányító közötti rádióbeszélgetés felvételét, elutasítva azokat a vádakat, amelyek szerint valótlanságot állított a Párizsból való hazautazásának körülményeiről.

Az államfő szerdai hazaérkezése után arról számolt be, hogy a Párizsból Bukarestbe tartó repülőút során a svájci légtér felett a román delegációt szállító Spartan repülőgépet két F-18-as vadászgép kísérte. Nicușor Dan szerint Svájc ezzel a gesztussal fejezte ki elismerését azért a segítségért, amit Románia nyújtott a Crans-Montanában történt tűzeset sérültjeinek nemzetközi szállításában.

Ezzel szemben Patrick André de Hillerin romániai újságíró csütörtökön a svájci hadsereg szóvivőjének válaszára hivatkozva azt írta: az F-18-asok rutinfeladatot hajtottak végre a román államfőt szállító gép kísérésekor, aminek nem volt köze a tűzeset sérültjeinek nyújtott román segítséghez.

A Nicușor Dan által közzétett hangfelvételből azonban kiderül, hogy a két F-18-as Hornet vadászgép a svájci hatóságok utasítására kísérte a román elnököt szállító repülőt a svájci légtérben. A felvételen az is elhangzik, hogy Svájc köszönetet mond Romániának a Crans-Montanában történt tűzeset sérültjeinek nyújtott segítségért.

Az államfő a Facebook-bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte, hogy az állításait egyes médiumok „hazugságként” állították be. Szerinte ez nemcsak őt, hanem Románia nemzetközi megítélését és hitelességét is rontja. Nicușor Dan közölte, hogy tiszteletben tartja a korrekt újságírást, még akkor is, ha az kritikus vele szemben, de a tények elferdítését határozottan visszautasítja.