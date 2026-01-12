Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magyar karmester lett a vezető

2026. január 12., hétfő, Belföld

Vajda Gergely karmestert, zeneszerzőt, klarinétművészt nevezték ki a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia vezető karmesterévé.

    Fotó: Facebook / Filarmonica de Stat Transilvania

A döntés mérföldkőnek számít: a filharmónia történetében az egyik legsikeresebb időszak küszöbén első alkalommal irányíthatja magyar karmester az ország – és a régió – egyik legmeghatározóbb zenei intézményét. Silvia Sbârciu, az erdélyi kulturális intézmény vezetője elmondta: a zenekar szavazással döntött arról, hogy kit szeretne vezető karmesternek, és a legtöbb voksot a világhírű magyar karmester kapta. Vajda Gergely január elseje óta tölti be a vezető karmesteri tisztséget.

