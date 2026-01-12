Marad a vészhelyzet Parajdon

Továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. Az Országos Sóipari Társaság (Salrom) hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől a csőrendszert, mely az elárasztott sóbánya fölött hivatott felfogni a Korond-patak vizét, és a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el. Nyágrus László, Parajd polgármestere a napokban a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy a 2026-os év kevesebb megpróbáltatást tartogat a Hargita megyei település számára.

Újabb 30 napra meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon – jelentette a Hargita megyei prefektúra.

