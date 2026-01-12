Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Marad a vészhelyzet Parajdon

2026. január 12., hétfő, Belföld

Újabb 30 napra meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon – jelentette a Hargita megyei prefektúra.

  • Fotó: Facebook / Székelyföld Online
    Fotó: Facebook / Székelyföld Online

Továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. Az Országos Sóipari Társaság (Salrom) hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől a csőrendszert, mely az elárasztott sóbánya fölött hivatott felfogni a Korond-patak vizét, és a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el. Nyágrus László, Parajd polgármestere a napokban a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy a 2026-os év kevesebb megpróbáltatást tartogat a Hargita megyei település számára.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-12 08:00 Cikk megjelenítése: 62 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 840
szavazógép
2026-01-12: Belföld - :

Magyar karmester lett a vezető

Vajda Gergely karmestert, zeneszerzőt, klarinétművészt nevezték ki a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia vezető karmesterévé.
2026-01-12: Belföld - :

Elérte a Déli-sarkot

Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be szombaton a petrozsényi hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.
rel="noreferrer"