„Adrian Ahrițculesei kihasználta a kedvező időjárási körülmények által kínált lehetőséget, és meghódította a Déli-sarkot is. Ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie a fehér földrész mindhárom fontos pontját: január 9-én a Déli-sarkot, január 6-án a Vinson-csúcsot – a kontinens legmagasabb (4892 méter) pontját – és 2023. január 17-én a Sidley-csúcsot (4285 méter) – a kontinens legmagasabb inaktív vulkánját” – nyilatkozta az Agerpresnek Jurca.

Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be szombaton a petrozsényi hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.