Elérte a Déli-sarkot

2026. január 12., hétfő, Belföld

Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be szombaton a petrozsényi hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.

    Fotó: Facebook / Ahritculesei Adrian

„Adrian Ahrițculesei kihasználta a kedvező időjárási körülmények által kínált lehetőséget, és meghódította a Déli-sarkot is. Ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie a fehér földrész mindhárom fontos pontját: január 9-én a Déli-sarkot, január 6-án a Vinson-csúcsot – a kontinens legmagasabb (4892 méter) pontját – és 2023. január 17-én a Sidley-csúcsot (4285 méter) – a kontinens legmagasabb inaktív vulkánját” – nyilatkozta az Agerpresnek Jurca.

Újabb 30 napra meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon – jelentette a Hargita megyei prefektúra.
A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kerékpározója, Szabó Norbert lett Háromszék legjobb sportolója 2025-ben – derül ki a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság összesítéséből. A sepsiszentgyörgyi bringás első alkalommal hódította el az elismerést, megelőzve a dzsúdzsucus Denis Pavelt és a birkózó Electra Gărăiacut. A 2023-ban és 2024-ben győztes Cătălina Axente (birkózó) ezúttal a hatodik helyen végzett, míg a tízszeres megyei legjobbként számon tartott, az utóbbi időszakban sérülésekkel küzdő Incze Kriszta (birkózó) kiszorult a top tízből.
