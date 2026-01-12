A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kerékpározója, Szabó Norbert lett Háromszék legjobb sportolója 2025-ben – derül ki a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság összesítéséből. A sepsiszentgyörgyi bringás első alkalommal hódította el az elismerést, megelőzve a dzsúdzsucus Denis Pavelt és a birkózó Electra Gărăiacut. A 2023-ban és 2024-ben győztes Cătălina Axente (birkózó) ezúttal a hatodik helyen végzett, míg a tízszeres megyei legjobbként számon tartott, az utóbbi időszakban sérülésekkel küzdő Incze Kriszta (birkózó) kiszorult a top tízből.

A Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság szakított többéves hagyományával, ez alkalommal nem díjazott, hanem csupán elkészítette a 2025-ös esztendő legjobb háromszéki sportolóinak listáját. A mulasztás ugyanakkor még orvosolható lenne, hiszen egy oklevéllel és akár egy kis serleggel is részben helyre lehetne hozni a háromszéki sportéleten esett csorbát.

Az igazgatóság által összeállított tízes listára egy kerékpáros, négy dzsúdzsucuversenyző, két birkózó, valamint egy atléta, egy triatlonista és egy alpesi síző került fel. Csapatok szerint a Sepsiszentgyörgyi MSK három, a Sepsi-SIC és a sepsiszentgyörgyi Show Time két-két, míg a megyeszékhelyi Sport-All Sport Club és a Sepsi ISK egy-egy sportolóval képviselteti magát a legjobbak között, valamint Deák Zsombor, aki 2025-ben előbb az Aluta SK, majd a Sepsi-SIC színeiben gyűjtötte a pontokat. A tavalyi esztendő legjobbja – pályafutása során először – a kerékpáros Szabó Norbert lett, aki pályakerékpározásban három bajnoki cím mellett egy Balkán-bajnoki arany- és két ezüstéremmel zárta az évet. A képzeletbeli dobogóra a dzsúdzsucuversenyző Denis Pavel és a birkózó Electra Gărăiacu állhat fel.

Kovászna megye legjobb sportolói 2025-ben: 1. Szabó Norbert (kerékpáros, Sepsi-SIC) 80 pont, 2. Denis Pavel (dzsúdzsucus, Sepsiszentgyörgyi MSK) 60 pont, 3. Electra Gărăiacu (birkózó, MSK), 4. Bács Rita (dzsúdzsucus, Show Time SK) 45 pont, 5. Kolozsi Árpád Kristóf (atléta, Sepsi ISK) 40,5 pont, 6. Cătălina Axente (birkózó, Sepsi-SIC) és Deák Zsombor (triatlonista, Aluta SK/Sepsi-SIC) 22,5 pont, 8. Rareș Hinti (alpesi síző, Sport-All Sport Club) 21 pont, 9. Alin Andrei Pantelimon (dzsúdzsucus, Show Time SK) 20,5 pont, 10. Briana Andrea Lungu (dzsúdzsucus, MSK) 18,5 pont. (t)