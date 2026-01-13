A gyermekvédelmet erősítik Kézdivásárhelyen

Jelentős lépést tesz a gyermekvédelem megerősítése felé Kézdivásárhelyen az Act for Children elnevezésű pályázat, amelynek összköltségvetése közel tízmillió lejre rúg. A projekt tevékenységeit túlnyomó részben vissza nem térítendő támogatásból finanszírozzák, az önrész – durván 189 ezer lej – a teljes költségvetés mindössze két százalékát teszi ki.

A kezdeményezés általános célja az állami gondozásba kerülő gyermekek számának csökkentése egy olyan integrált támogatási és beavatkozási rendszer révén, amely a gyermekek és családjaik egyéni szükségleteihez igazodó, minőségi szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést. A program középpontjában azok a 18 év alatti fiatalok állnak, akik nehéz anyagi helyzetben élő, kedvezőtlen lakáskörülményekkel küzdő családokból származnak, illetve ahol egészségügyi problémák, fogyatékosság, családon belüli bántalmazás vagy más, a családi kapcsolatokat romboló kockázati tényezők vannak jelen. A projekt külön figyelmet fordít azokra a gyermekekre is, akik sérülékeny élethelyzetbe kerültek, legyen szó iskolai lemorzsolódásról, otthonelhagyásról, szenvedélybetegségekről, öngyilkossági kísérletről vagy a bűnelkövetés veszélyéről, és akik kézdivásárhelyi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A kedvezményezettek komplex szakmai támogatásban részesülnek, amely magában foglalja a pszichológiai és szociális tanácsadást, az alternatív rehabilitációs terápiákat, az orvosi ellátás és rehabilitáció támogatását, valamint az oktatási és pályaorientációs segítségnyújtást. A program fontos eleme a szülők bevonása is, hiszen a szülői készségek fejlesztésére, a gyermeknevelés támogatására és a jogokkal, kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatásra egyaránt hangsúlyt fektetnek. A gyermekek számára szabadidős és közösségi tevékenységeket is szerveznek, például kertészkedést és kézműves-foglalkozásokat, miközben célzottan fejlesztik az önálló életvitelhez szükséges készségeket és segítik az iskolai beilleszkedést, megelőzve a korai iskolaelhagyást. A projekt részeként közösségi érzékenyítő és tájékoztató tevékenységek is zajlanak.

A szolgáltatások mellett kézzelfogható támogatásokat is biztosítanak a részt vevő gyermekeknek és családjaiknak. Ezek közé tartozik a tanfelszerelés, könyvek és tanulást segítő eszközök biztosítása, higiéniai csomagok kiosztása, tanulásra alkalmas otthoni tér kialakításának támogatása, a közlekedési költségek átvállalása, valamint informatikai eszközök rendelkezésre bocsátása.

Az Act for Children pályázat keretében létrehozott nappali központ tavaly november 5-én kezdte meg működését ideiglenes székhelyén, a Gábor Áron Líceum melléképületében. Jelenleg 117 egy és tizennyolc év közötti gyermek részesül itt szakmai segítségben egyénre szabott felmérések alapján. A központ munkáját elhivatott, multidiszciplináris csapat végzi, amely három pszichológusból, két szociális munkásból, két pedagógusból, egy orvosi asszisztensből és egy programszervezőből áll, biztosítva ezzel a gyermekek és családjaik átfogó, összehangolt támogatását.

Mátyus Kálmán, a városháza szociális igazgatóságának vezetője érdeklődésünkre kifejtette: a tevékenységekre továbbra is várják a jelentkezőket a 0726 233 766-os telefonszámon, az atc.actforchildren@gmail.com e-mail-címen vagy a polgármesteri hivatal 5-ös irodájában.