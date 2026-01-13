Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongA Csíkszeredai Sportklub látogat a Deme László Műjégpályára

2026. január 13., kedd, Sport

A négyes döntőbe jutásért küzdő Háromszéki Ágyúsok idén először játszanak a Deme László Műjégpályán: ma 18.30-tól a Csíkszeredai Sportklub látogat Kézdivásárhelyre a román bajnokság felsőházában. A narancs-kék mezesekre ezúttal is nehéz összecsapás vár, Hargita megyei riválisuk kiváló játékerőt képvisel, ugyanis a tapasztalt hazai jégkorongozókat remek légiósok egészítik ki.

  Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A háromszéki alakulatnak a rájátszásban még tizenkét mérkőzése lesz, azonban Kertész Zoltán legénysége saját közönsége előtt már csak hatszor lép jégre a jelenlegi szezonban. Ma és január 30-án a Csíkszeredai Sportklub érkezik Kézdivásárhelyre, január 20-án és február 27-én az előző idényben ezüstérmes Brassói Corona látogat a Deme László Műjégpályára, míg a narancs-kék mezesek február 20-án és 21-én a címvédő Gyergyói Hoki Klub ellen bizonyíthatnak.

A háromszéki együttes a felsőházban háromszor győzött és egyszer vereséget szenvedett, így a Gyergyói Hoki Klub és a Brassói Corona mögött 11 ponttal harmadik a táblázatban. A Péter Róbert irányította Sportklub pont nélkül vágott neki a középszakasznak, ahol eddig két találkozót játszott, ezek közül egyet megnyert és egyet elvesztett. A Csíkszereda az Erste Ligában csak a hatodik, a legutóbbi öt meccsén háromszor diadalmaskodott és kétszer alul­­maradt.

„Ma lesz az idei második mérkőzésünk. Az elsőt elvesztettük Brassóban, viszont továbbra is reális esélyünk van arra, hogy biztosítsuk helyünket a négyes döntőben. Úgy gondolom, minden rajtunk múlik. A Csíkszereda az egyetlen csapat, amelyet a mostani idényben egyelőre nem sikerült legyőznünk, azonban mindkét eddigi meccs szoros volt. Elérkezett az ideje, hogy megtörjük ezt a sorozatot. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hétvégi, Red Hawks elleni összecsapás rendkívül fontos számunkra, ezért megpróbálunk a korábbi diadalokra építve ezúttal is nyerni” – fogalmazott Szergej Pajor, a Háromszéki Ágyúsok orosz játékosa. (miska)

2026-01-13: Riport - Bodor János:

Jövőkép lacaune juhokkal Kommandón

Kovászna nemcsak gyógyhatású ásványvizeiről híres, hanem a juhtenyésztésről és az ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenységekről is. A fürdővárost látogató turisták, illetve fürdővendégek körében elterjedt, hogy a Kárpát-kanyarban a juhtenyésztéshez és a legfinomabb juhtermékek készítéséhez a vajnafalvi román pásztorok értenek. E „legendát” újabban Dancs Adorján kovásznai juhtenyésztő családi vállalkozása cáfolja – egészen újszerű gazdálkodási modelljével megmutatta, hogy nem csak a vajnafalvi román pásztorok értenek a juhtenyésztéshez és a tejtermékek készítéséhez.
2026-01-13: Sport - :

Ghánai csatár a Sepsi OSK első téli szerzeménye (Labdarúgás, 2. Liga)

A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap hozta nyilvánosságra az első téli szerzeménye kilétét, a bejelentés szerint a ghánai Carl Davordzie két és fél évre kötelezte el magát. A 25 éves csatár legutóbb a szintén másodosztályban szereplő Ceahlăul Piatra Neamț játékosa volt, amelynek mezében a mostani idényben 18 mérkőzésen tíz gólt szerzett és kiosztott két asszisztot.
