A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap hozta nyilvánosságra az első téli szerzeménye kilétét, a bejelentés szerint a ghánai Carl Davordzie két és fél évre kötelezte el magát. A 25 éves csatár legutóbb a szintén másodosztályban szereplő Ceahlăul Piatra Neamț játékosa volt, amelynek mezében a mostani idényben 18 mérkőzésen tíz gólt szerzett és kiosztott két asszisztot.

A futballista a Parma akadémiáján nevelkedett, majd az olasz Virtus Camposanto együttesében szerepelt. 2022 szeptemberében igazolt Romániába, ahol először a Kolozsvári CFR II. csapatában játszott, majd kölcsönben a Gloria Beszterce alakulatában is szerepelt. 2024 júliusában a karácsonkői gárda lecsapott a labdarúgóra, azóta 47 mérkőzésen öltötte magára a sárga-fekete mezt, 21-szer volt eredményes, és hatszor az előkészítő szerepében jeleskedett. A ghánai támadót júniusig kötötte szerződés a moldvai klubhoz, amelynek sajtóhírek szerint a Sepsi OSK 60 ezer eurót fizetett.

Az összeomlás szélén álló Ceahlăul Piatra Neamț komoly anyagi gondokkal küszködik, emiatt több alapember elhagyta. A főtámogató, Anton Măzăria­nu üzletember kihátrált a téli szünetet a 15. helyen töltő együttes mögül, így amennyiben január 26-ig nem találnak más anyagi forrást, várhatóan bejelentik visszalépésüket a másod­osztályból. A bizonytalan körülmények miatt egyelőre kérdéses Cristian Pustai vezetőedző maradása is. A védő, Rafaelle Stroe Târgoviștére, a középpályás Robert Filip Marosvásárhelyre igazolt, míg Ionuț Ailenei kapus visszatért Jászvásárra. (miska)