Elkapták a menekülőt

A Kovászna megyei rendőrség tegnapi tájékoztatása szerint az eset éjfél után nem sokkal történt, amikor a járőrök egy benzinkút parkolójában egy személy­autóra figyeltek fel, amelynek vezetője indokolatlanul túráztatta a motort. Amint észrevette a rendőrautót, a sofőr nagy sebességgel elhagyta a töltőállomást, a 11-es országúton haladt tovább, majd egy erdei útra tért le. A rendőrök fény- és hangjelzéssel követték, ám a férfi nem állt meg. A menekülő visszatért az országútra, ám elvesztette uralmát a jármű felett, az árokban kötött ki, majd szaladva próbált elmenekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a fiatalembernek nincs jogosítványa, az alkoholszonda pedig 0,96 mg/l légalkoholszintet mutatott. A férfit kórházba vitték vérvételre, ám orvosi jelenlét mellett megtagadta a biológiai mintavételt. A gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványára a Kézdivásárhelyi Bíróság elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását. Az eljárás ügyészségi felügyelettel jogosítvány nélküli járművezetés, valamint a véralkohol-vizsgálat megtagadása miatt folyik. A fiatalembert a Kovászna megyei rendőrség fogdájába szállították, a nyomozás folytatódik. (sz.)

Előzetes letartóztatásba került egy 23 éves Bákó megyei fiatalember, aki vasárnap éjjel veszélyes ámokfutásba kezdett Bereck környékén, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől.

