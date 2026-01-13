Fogdába került a rabló

Az eset a kora délutáni órákban történt, amikor a 68 éves asszony gyalog indult bevásárolni. A támadó hátulról közelítette meg, majd hirtelen kirántotta kezéből a bevásárlószatyrot. A nő megpróbált ellenállni, a dulakodás során elesett és súlyos sérüléseket szenvedett: az orvosi szakvélemény szerint felépüléséhez mintegy 50 napos gyógykezelésre lesz szükség. A sértett egy közeli biztonsági őrtől kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A kovásznai rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, és néhány órán belül azonosították az elkövetőt: egy Iași megyei illetőségű, 28 éves fiatalembert. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd az ügyészség javaslatára a Kézdivásárhelyi Bíróság elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását. Az ügyészségi tájékoztatás szerint a támadó kihasználta az áldozat korából és egészségi állapotából fakadó kiszolgáltatottságot. Az ellopott szatyorban egy Nokia márkájú mobiltelefon, több személyes tárgy és mintegy 300 lej készpénz volt. A fiatalembert a Kovászna megyei rendőrség fogdájába szállították. Az ügyben minősített rablás gyanújával folytatódik a nyomozás, az eljárást a Kézdivásárhelyi Ügyészség felügyeli. (sz.)

