Balesetmentes hétvége

Az eredményt egyrészt a közlekedők szabálykövető magatartásának, másrészt a rendőrök fokozott ellenőrző tevékenységének tulajdonítják. A hétvége folyamán a rendőrök a megye főbb útvonalain, valamint városon és falun egyaránt jelen voltak. Az ellenőrzések során több mint 500 járművet állítottak meg, és több mint 220 alkoholszondás vizsgálatot végeztek. Az akciók eredményeként 202 közlekedési szabálysértést állapítottak meg, ezek közül 58 eset gyorshajtás volt. Emellett 18 vezetői jogosítványt felfüggesztettek, 13 esetben a forgalmi engedélyt vették el, amíg a hiányosságokat pótolják. A rendőrök kilenc forgalmi bűncselekményt is észleltek, ezekért eljárást indítottak. (sz.)

Balesetek nélkül telt a hétvége Háromszéken. A Kovászna megyei rendőrség tegnapi tájékoztatása szerint egyetlen olyan közúti esemény sem történt, amely sérüléssel járt volna. Ugyanakkor kétszáz bírságot róttak ki.

