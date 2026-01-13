Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jogosítvány nélkül, illetve ittasan vezettek

2026. január 13., kedd, Közélet

Két esetben is jogosítvány nélküli járművezetést állapítottak meg a rendőrök szombat este Háromszéken, továbbá két ittas vezetőt is kiszűrtek a hétvégi ellenőrzések során.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Sepsiszentgyörgyön egy személygépkocsit állítottak meg ellenőrzésre. A volánnál ülő férfi egy Magyarországon kiállított jogosítványt mutatott fel, amelyben egy román vezetői engedéllyel történő cserére utaló bejegyzés is szerepelt. A részletes ellenőrzések során azonban kiderült: az illető nem szerepel a román rendőrség nyilvántartásában, ráadásul a bemutatott okmányon feltüntetett sorozatszám másvalaki nevére kiállított román jogosítványhoz tartozik. Az ügyben jogosítvány nélküli vezetés és okirat-hamisítás gyanújával indult büntetőeljárás. Ugyancsak szombat este a bodzafordulói rendőrök egy 44 éves férfi által vezetett kisteherautót állítottak meg. Az adatbázis-ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr vezetői engedélyét korábbi szabálysértések miatt érvénytelenítették. Ebben az esetben is büntetőeljárás indult jogosítvány nélküli járművezetésért.

Szombat délután Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában állítottak meg egy személygépkocsit. A volánnál ülő férfit alkoholszondával ellenőrizték, a műszer 0,46 mg/l szesztartalmat mutatott a kilélegzett levegőben. A sofőrt kórházba kísérték, ahol vérmintát vettek tőle a pontos véralkoholszint megállapítására. Az ügyben ittas vezetésért büntetőeljárás indult. A másik eset a szombatról vasárnapra virradó éjszakán történt Baróton. A rendőrök egy 46 éves férfi által vezetett autót állítottak meg ellenőrzésre. Az alkoholszonda ezúttal 0,75 mg/literes értéket jelzett. A sofőrt szintén kórházba vitték vérvételre, az eljárás ebben az esetben is ittas járművezetés gyanújával folytatódik – közölte tegnap a Kovászna megyei rend­őrség. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-13 08:00 Cikk megjelenítése: 271 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 887
szavazógép
2026-01-13: Közélet - :

Balesetmentes hétvége

Balesetek nélkül telt a hétvége Háromszéken. A Kovászna megyei rendőrség tegnapi tájékoztatása szerint egyetlen olyan közúti esemény sem történt, amely sérüléssel járt volna. Ugyanakkor kétszáz bírságot róttak ki.
2026-01-13: Belföld - :

Plágiumgyanús az igazságügyi miniszter

Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
rel="noreferrer"