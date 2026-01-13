Plágiumgyanús az igazságügyi miniszter

Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
Emilia Șercan újságíró a PressOne.ro portálon tegnap közölt írásában azt állította, hogy Marinescu A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori dolgozatának több mint 56 százaléka tartalmaz három másik szerzőtől hivatkozás és idézőjelek nélkül átvett szöveget.
A plágiummal vádolt miniszter válaszában felidézte, hogy 30 éve évfolyamelsőként végzett a Craiovai Egyetem jogi karán, harminc éve folyamatosan ügyvédként dolgozik, és több cikluson át vezető tisztségeket töltött be a Dolj megyei ügyvédi kamaránál. Pontosította azt is, hogy nem tanár, csupán óraadó oktató a Craiovai Egyetemen. A konkrét vádakra reagálva közölte: az Emilia Şercan által kifogásolt részek nem szó szerinti átvételek, hanem átfogalmazások, amelyeket lehivatkozott a doktori disszertációjában, amelyben sem a közmegbecsülésnek örvendő témavezető tanár, sem a doktori bizottság, sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) nem talált semmilyen rendellenességet. „Miért most? Miért én?” – tette fel a kérdést a miniszter Facebook-bejegyzésében, rágalmazónak nevezve Emilia Șercan róla szóló cikkét, amelynek megírása szerinte összefüggésben áll azzal, hogy az igazságügyi tárca a napokban indította el a főügyészek kiválasztási eljárását. Marinescu emlékeztetett arra, hogy az alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) is kiállt Radu Marinescu mellett: politikai támadásnak minősítette a plágiumvádakat, és leszögezte, hogy fenntartások nélkül támogatja az igazságügyi minisztert. A PSD közleménye szerint nem véletlen az időzítés, mert a vádak közvetlenül azután jelentek meg, hogy a miniszter bejelentette: a főügyészek kinevezése nem politikai alapon történik majd. A párt ezt „aljas manővernek” nevezte, amelynek célja a miniszter eltávolítása. A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy a vádakat megfogalmazó újságíró akkor járt volna el jóhiszeműen, ha már Marinescu kinevezésekor megjelenteti a cikket, nem most, amikor a miniszter elindította a főügyészek kinevezésének törvényes eljárását. A PSD kitért arra is, hogy a miniszter húsz évvel ezelőtt megírt doktori dolgozatát annak idején a doktori bizottság és a CNATDCU is jóváhagyta, a disszertáció megfelelt az akkori jogszabályoknak és akadémiai normáknak. A párt szerint elfogadhatatlan valakit olyan szabályok megsértésével vádolni, amelyek a dolgozat elkészítésekor még nem voltak hatályban.
Romániában egy 2017-ben elfogadott törvény szerint az országos bruttó minimálbér felével egyenlő pótlékra jogosult minden doktorátussal rendelkező közalkalmazott, amennyiben a tudományos címmel kapcsolatos munkát végez. Az elmúlt években többtucatnyi politikusról derült ki, hogy másolással szerezték doktori címüket, de ezek a leleplezések ritkán végződtek lemondásokkal, az érintettek többsége tisztségben maradt.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.