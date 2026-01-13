Plágiumgyanús az igazságügyi miniszter

Emilia Șercan újságíró a PressOne.ro portálon tegnap közölt írásában azt állította, hogy Marinescu A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori dolgozatának több mint 56 százaléka tartalmaz három másik szerzőtől hivatkozás és idézőjelek nélkül átvett szöveget.

A plágiummal vádolt miniszter válaszában felidézte, hogy 30 éve évfolyamelsőként végzett a Craiovai Egyetem jogi karán, harminc éve folyamatosan ügyvédként dolgozik, és több cikluson át vezető tisztségeket töltött be a Dolj megyei ügyvédi kamaránál. Pontosította azt is, hogy nem tanár, csupán óraadó oktató a Craiovai Egyetemen. A konkrét vádakra reagálva közölte: az Emilia Şercan által kifogásolt részek nem szó szerinti átvételek, hanem átfogalmazások, amelyeket lehivatkozott a doktori disszertációjában, amelyben sem a közmeg­becsülésnek örvendő témavezető tanár, sem a doktori bizottság, sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) nem talált semmilyen rendellenességet. „Miért most? Miért én?” – tette fel a kérdést a miniszter Facebook-bejegyzésében, rágalmazónak nevezve Emilia Șercan róla szóló cikkét, amelynek megírása szerinte összefüggésben áll azzal, hogy az igazságügyi tárca a napokban indította el a főügyészek kiválasztási eljárását. Marinescu emlékeztetett arra, hogy az alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) is kiállt Radu Marinescu mellett: politikai támadásnak minősítette a plágiumvádakat, és leszögezte, hogy fenntartások nélkül támogatja az igazságügyi minisztert. A PSD közleménye szerint nem véletlen az időzítés, mert a vádak közvetlenül azután jelentek meg, hogy a miniszter bejelentette: a főügyészek kinevezése nem politikai alapon történik majd. A párt ezt „aljas manővernek” nevezte, amelynek célja a miniszter eltávolítása. A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy a vádakat megfogalmazó újságíró akkor járt volna el jóhiszeműen, ha már Marinescu kinevezésekor megjelenteti a cikket, nem most, amikor a miniszter elindította a főügyészek kinevezésének törvényes eljárását. A PSD kitért arra is, hogy a miniszter húsz évvel ezelőtt megírt doktori dolgozatát annak idején a doktori bizottság és a CNATDCU is jóváhagyta, a disszertáció megfelelt az akkori jogszabályoknak és akadémiai normáknak. A párt szerint elfogadhatatlan valakit olyan szabályok megsértésével vádolni, amelyek a dolgozat elkészítésekor még nem voltak hatályban.

Romániában egy 2017-ben elfogadott törvény szerint az országos bruttó minimálbér felével egyenlő pótlékra jogosult minden doktorátussal rendelkező közalkalmazott, amennyiben a tudományos címmel kapcsolatos munkát végez. Az elmúlt években többtucatnyi politikusról derült ki, hogy másolással szerezték doktori címüket, de ezek a leleplezések ritkán végződtek lemondásokkal, az érintettek többsége tisztségben maradt.