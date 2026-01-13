Az új szabályzatban szereplő javaslatokat a városháza Facebook-oldalán is közzétették. „Nem arról van szó, hogy két bérlőtől szedjünk be pénzt, hanem arról, hogy biztosítsuk a két szerződő fél – az önkormányzat és a bérlő – mellett egy harmadik fél számára is a parkolás lehetőségét. Az, aki bérli a parkolóhelyet, a 16 órától 7 óráig terjedő időszakra, valamint a munkaszüneti napokra és a hétvégékre jogosult a parkolásra. Ebben az időszakban kizárólag ő használhatja. A 7 és 16 óra közötti időszakban csak akkor foglalhatja el ingyenesen, ha otthon van; ha nem, a hely az önkormányzat rendelkezésére áll, azt azoknak biztosítja, akiknek valóban szükségük van parkolásra ezeken a helyeken” – nyilatkozta Sorin Toarcea, a brassói polgármesteri hivatal szóvivője. A szabályzat februárig van közvitán, a gépjármű-tulajdonosok pedig január 20-áig tehetnek javaslatokat; egyelőre hevesen bírálják a hatóságokat. (Maszol)

KICSI AZ ÖSZTÖNDÍJ. A szociális ösztöndíj minimális összege jelenleg 925 lej, egy egyetemistának azonban legalább havi kétezer lejre van szüksége – hívja fel a figyelmet a Romániai Hallgatói Szervezetek Országos Szövetsége (ANOSR). A szervezet legfrissebb elemzése – amelyet az Edupedu portál ismertet – szerint a napi három étkezés biztosítása havi 1071 lejbe kerül, lakhatásra 454 lej kell (egy bentlakásban, ám a legnagyobb erdélyi magyar egyetemeken tízből nyolc hallgatónak nem jut hely, és az albérletek még több pénzbe kerülnek), tanulmányi anyagokra 68, helyi közlekedésre 11,99 , ruházkodásra 234, háztartási és higiéniai termékekre pedig 189 lej. Az ANOSR elemzése arra is rámutat, hogy a romániai hallgatók bevételének mindössze tíz százaléka származik állami támogatásból, ami jóval az európai átlag alatt van. Annak az összegnek több mint felét (57 százalékát), amely biztosítja a diákok megélhetését, a szülők anyagi támogatása teszi ki, ami azt jelenti, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása sok esetben nem a teljesítménytől, hanem a családi háttértől függ. A helyzetet tovább súlyosbították a 2025-ben bevezetett költségvetési megszorítások: ezek következtében 40 százalékkal csökkent a hallgatói ösztöndíjalap, a tandíjas helyeken tanuló diákok elveszítették jogosultságukat a szociális ösztöndíjra, és megszűnt az egész évre járó támogatás is. Az ANOSR szerint a megszorítások 44 ezer hallgatót fosztottak meg az ösztöndíjtól, ami sokaknak az egyetlen esélyt jelentette a tanulmányok folytatására. (Transtelex)

APRÓPÉNZZEL ADÓZOTT. Sajátos tiltakozási módot talált egy suceavai férfi a helyi adók drasztikus megemelése ellen: ötkilónyi 5, 10 és 50 banis pénzérmével jelent meg, hogy befizesse közel ezerlejes adóját az önkormányzatnak. Az esetről feltöltött videón hallható, hogy az ügyintéző megkérdezi, miért nem váltotta be, de a férfi azt mondja: az aprópénz is törvényes román fizetőeszköz, másrészt nem volt nagyobb címlete. Végül összeszámolták az érméket, és rendben lezajlott az adó befizetése. A férfi közölte: idén még mintegy 15 ezer lejt kell befizetnie az önkormányzatnak, azt is aprópénzben fogja bevinni. (Krónika)