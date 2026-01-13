KÉT BÉRLŐ EGY PARKOLÓHELYRE? A brassói önkormányzat két autótulajdonosnak adna bérbe egy parkolóhelyet: egy nappali és egy éjszakai használónak, akiknek két különböző díjat kellene fizetniük (évi 500, illetve 400 lejt).
Az új szabályzatban szereplő javaslatokat a városháza Facebook-oldalán is közzétették. „Nem arról van szó, hogy két bérlőtől szedjünk be pénzt, hanem arról, hogy biztosítsuk a két szerződő fél – az önkormányzat és a bérlő – mellett egy harmadik fél számára is a parkolás lehetőségét. Az, aki bérli a parkolóhelyet, a 16 órától 7 óráig terjedő időszakra, valamint a munkaszüneti napokra és a hétvégékre jogosult a parkolásra. Ebben az időszakban kizárólag ő használhatja. A 7 és 16 óra közötti időszakban csak akkor foglalhatja el ingyenesen, ha otthon van; ha nem, a hely az önkormányzat rendelkezésére áll, azt azoknak biztosítja, akiknek valóban szükségük van parkolásra ezeken a helyeken” – nyilatkozta Sorin Toarcea, a brassói polgármesteri hivatal szóvivője. A szabályzat februárig van közvitán, a gépjármű-tulajdonosok pedig január 20-áig tehetnek javaslatokat; egyelőre hevesen bírálják a hatóságokat. (Maszol)
KICSI AZ ÖSZTÖNDÍJ. A szociális ösztöndíj minimális összege jelenleg 925 lej, egy egyetemistának azonban legalább havi kétezer lejre van szüksége – hívja fel a figyelmet a Romániai Hallgatói Szervezetek Országos Szövetsége (ANOSR). A szervezet legfrissebb elemzése – amelyet az Edupedu portál ismertet – szerint a napi három étkezés biztosítása havi 1071 lejbe kerül, lakhatásra 454 lej kell (egy bentlakásban, ám a legnagyobb erdélyi magyar egyetemeken tízből nyolc hallgatónak nem jut hely, és az albérletek még több pénzbe kerülnek), tanulmányi anyagokra 68, helyi közlekedésre 11,99 , ruházkodásra 234, háztartási és higiéniai termékekre pedig 189 lej. Az ANOSR elemzése arra is rámutat, hogy a romániai hallgatók bevételének mindössze tíz százaléka származik állami támogatásból, ami jóval az európai átlag alatt van. Annak az összegnek több mint felét (57 százalékát), amely biztosítja a diákok megélhetését, a szülők anyagi támogatása teszi ki, ami azt jelenti, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása sok esetben nem a teljesítménytől, hanem a családi háttértől függ. A helyzetet tovább súlyosbították a 2025-ben bevezetett költségvetési megszorítások: ezek következtében 40 százalékkal csökkent a hallgatói ösztöndíjalap, a tandíjas helyeken tanuló diákok elveszítették jogosultságukat a szociális ösztöndíjra, és megszűnt az egész évre járó támogatás is. Az ANOSR szerint a megszorítások 44 ezer hallgatót fosztottak meg az ösztöndíjtól, ami sokaknak az egyetlen esélyt jelentette a tanulmányok folytatására. (Transtelex)
APRÓPÉNZZEL ADÓZOTT. Sajátos tiltakozási módot talált egy suceavai férfi a helyi adók drasztikus megemelése ellen: ötkilónyi 5, 10 és 50 banis pénzérmével jelent meg, hogy befizesse közel ezerlejes adóját az önkormányzatnak. Az esetről feltöltött videón hallható, hogy az ügyintéző megkérdezi, miért nem váltotta be, de a férfi azt mondja: az aprópénz is törvényes román fizetőeszköz, másrészt nem volt nagyobb címlete. Végül összeszámolták az érméket, és rendben lezajlott az adó befizetése. A férfi közölte: idén még mintegy 15 ezer lejt kell befizetnie az önkormányzatnak, azt is aprópénzben fogja bevinni. (Krónika)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.