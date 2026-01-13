Elismerés a bukovinai székelyeknek

A bukovinai székelyek dr. László Eszter által vezetett szervezete az SZNT tegnap kiadott közleménye szerint „példaadó módon, hűséggel és kegyelettel ápolja a bukovinai székely falvak emlékét, rendezvényeket szervez, összetartja a Kárpát-medencében a bukovinai székely közösségeket, és alapja azok tevékeny együttműködésének”. Az elismerés egyúttal főhajtás a bukovinai székelyek történelmi kálváriája és jelentős személyiségek – Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, illetve Tamás Menyhért bukovinai székely költő – emléke előtt.

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kapja a Gábor Áron-díjat. Odaítéléséről 2025. december 30-án döntött a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Állandó Bizottsága.

