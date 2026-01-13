Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elismerés a bukovinai székelyeknek

2026. január 13., kedd, Belföld

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kapja a Gábor Áron-díjat. Odaítéléséről 2025. december 30-án döntött a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Állandó Bizottsága.

  • A kép illusztráció: őrtűzgyújtás Sepsiszentgyörgyön 2025 októberében az SZNT szervezésében. Fotó: Albert Levente
A bukovinai székelyek dr. László Eszter által vezetett szervezete az SZNT tegnap kiadott közleménye szerint „példaadó módon, hűséggel és kegyelettel ápolja a bukovinai székely falvak emlékét, rendezvényeket szervez, összetartja a Kárpát-medencében a bukovinai székely közösségeket, és alapja azok tevékeny együttműködésének”. Az elismerés egyúttal főhajtás a bukovinai székelyek történelmi kálváriája és jelentős személyiségek – Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, illetve Tamás Menyhért bukovinai székely költő – emléke előtt.

