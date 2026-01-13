Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tervezik a gyergyói autópályát

2026. január 13., kedd, Belföld

Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakaszának tervezése – adta hírül tegnap Ciprian Şerban szállításügyi miniszter Facebook-oldalán.

    Hóban-fagyban a terepen. Fotó: Facebook / Ciprian Serban

A román–bolgár cégtársulásnak 10 hónap áll rendelkezésére a műszaki tervek elkészítésére; a vállalat a kedvezőtlen időjárás ellenére már a múlt héten elkezdte a geotechnikai fúrásokat Gyergyóalfalu és Gyergyószárhegy térségében. Az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti 14,4 kilométeres szakaszán 21 híd és felüljáró épül. A sztrádaszakasz megépítésére a 10 hónapos tervezési szakasz lejártától számítva 24 hónapja lesz a kivitelezőnek. Márciusban további 64 kilométernyi hegyi szakasz tervezése kezdődik meg.

