Van elég gáz

Jelenleg a hazai gáztárolók töltöttsége 70 százalékos, ami 11 százalékkal jobb arány az európai átlagnál, és 6 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi szintet. A hazai termelés napi 23,6 millió köbméter körül mozog, további 25,5 millió köbmétert a tárolókból biztosítanak, a fennmaradó mennyiséget pedig a szomszédos országokból importálják – magyarázta. „Színültig töltött gáztárolókkal léptünk be a hideg évszakba. Készen álltunk a legrosszabbra, és lám, most abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy szükség van a többletre” – fogalmazott. Bogdan Ivan szerint villamos energiából jelenleg körülbelül 7800 megawattot termel az ország naponta, a fogyasztás pedig 8500 mega­watt körüli.

Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölte az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs tegnapi ülése után Bogdan Ivan energiaügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy az ország elegendő földgázzal rendelkezik a szükségletek fedezéséhez.

