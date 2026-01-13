A családon belüli erőszak ellen

Pénteken este Sepsiszentgyörgyön a 112-es segélyhívón riasztották a rendőröket, egy nő jelezte, hogy élettársa bántalmazta. A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy egy szóváltás fajult tettlegességig. Mivel a nő közvetlen veszélyben volt, ideiglenes távoltartási végzést adtak ki az agresszor ellen, ugyanakkor a sértett nem kérte az elkövető elektronikus megfigyelését. Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet.

Szombat reggel Bodzafordulón egy 54 éves nő fordult a rendőrséghez, mert állítása szerint a férje megfenyegette. Az eset még január 7-én este történt egy hirtelen kialakult családi konfliktus során. A 61 éves férfi nem bántalmazta ugyan fizikailag a feleségét, de erőszakos fenyegetései miatt a nő megijedt, elhagyta a közös otthont, és egy rokonánál keresett menedéket. A kockázatfelmérést követően a rendőrök ideiglenes védelmi intézkedést rendeltek el: a férjnek legalább 50 méteres távolságot kell tartania a feleségétől. Az ügyben fenyegetés miatt indult büntetőeljárás.

Szombaton este Bodzafordulóról érkezett újabb segélyhívás: egy nő jelezte, hogy testvérét bántalmazta az élettársa. A rendőrök a helyszínen egy 26 éves nőt találtak, aki elmondta, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álló 29 éves élettársa egy veszekedés nyomán megütötte. A nő a bántalmazás után a nővéréhez menekült, aki értesítette a hatóságokat. A bántalmazó ellen ideiglenes távoltartási végzést adtak ki: 100 méterre kell maradnia a sértettől és a kiskorú gyermekektől, emellett elektronikus nyomkövető viselésére is kötelezték. Az ügyben családon belüli erőszak miatt folyik a nyomozás.

A rendőrség ismételten hangsúlyozza: az erőszak minden formája elfogadhatatlan, különösen a családon belül. A gyors bejelentés életeket menthet, a hatóságok pedig rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel azonnal közbe tudnak lépni a veszélyeztetett személyek védelmében. A rendőrség arra kér minden érintettet és mindenkit, aki ilyen esetről tudomást szerez, hogy haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. (sz.)