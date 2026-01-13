Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, közeli és távoli rokon, barát és ismerős, a dálnoki születésű

BOÉR FERENC

életének 76., házasságának 51. évében 2026. január 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait január 13-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temető ravatalozóházától.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4336073

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

KOCSIS ILDIKÓ MÁRTA

tanárnő

életének 83. évében elhunyt.

Temetése 2026. január 15-én, csütörtökön 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új ravatalozóházból.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4336074

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, férj,

id. BOD JÓZSEF

életének 72. évében

elhunyt.

Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, testvér,

a kézdivásárhelyi

özv. PAIZS ÁDÁMNÉ

KAJÁN JULIANNA

életének 92. évében elhunyt.

Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető

ravatalozóházától.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

109438



Megemlékezés

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek, gondolatban velünk vagytok.

Fájó szívvel, könnyes szemmel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hét éve elhunyt BOÉR ENIKŐRE, valamint a négy éve elhunyt TORDAI GYÖNGYIKÉRE.

Pihenésük legyen csendes, szép emlékük áldott.

Szeretteik

21081

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából

nincs halál.”

Emlékezünk a brassói születésű id. TÓTH VILMOS

katonatisztre halálának

18. évfordulóján.

Áldott legyen

felejthetetlen emléke.

Szerettei

4336072

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett édesapára, nagytatára, apósra, az erősdi születésű

IMRE DÉNESRE.

Szívünkben örökre

élni fogsz.

Szerető családja

1120743

Kegyelettel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a néhai székelypetőfalvi SZIGETHI ALADÁRRA

halálának 40. évfordulóján.

Szerető fia és családja

109297

Fájó szívvel emlékezünk

id. JAKAB LÁSZLÓRA

halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336054

Édesanyám, tudom, hogy nem hagytál itt,

csak előrementél.

Fájó szívvel emlékezem 2024. január 13-ra, amikor drága édesanyám, SZERBULY ANNA lelkét az Úr magához szólította, és meggyötört, beteg testét 17-én az anyaföldbe helyezték. Találkozunk

a feltámadás napján.

Szerető fiad, Levente

4336064

Kegyelettel emlékezünk az uzoni id. BARTA JÁNOSRA halálának kilencedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes.

Szerető családja

4336070