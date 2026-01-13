Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, közeli és távoli rokon, barát és ismerős, a dálnoki születésű
BOÉR FERENC
életének 76., házasságának 51. évében 2026. január 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait január 13-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4336073
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KOCSIS ILDIKÓ MÁRTA
tanárnő
életének 83. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 15-én, csütörtökön 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új ravatalozóházból.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4336074
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, férj,
id. BOD JÓZSEF
életének 72. évében
elhunyt.
Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, testvér,
a kézdivásárhelyi
özv. PAIZS ÁDÁMNÉ
KAJÁN JULIANNA
életének 92. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 13-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető
ravatalozóházától.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
109438
Megemlékezés
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek, gondolatban velünk vagytok.
Fájó szívvel, könnyes szemmel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hét éve elhunyt BOÉR ENIKŐRE, valamint a négy éve elhunyt TORDAI GYÖNGYIKÉRE.
Pihenésük legyen csendes, szép emlékük áldott.
Szeretteik
21081
„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából
nincs halál.”
Emlékezünk a brassói születésű id. TÓTH VILMOS
katonatisztre halálának
18. évfordulóján.
Áldott legyen
felejthetetlen emléke.
Szerettei
4336072
Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett édesapára, nagytatára, apósra, az erősdi születésű
IMRE DÉNESRE.
Szívünkben örökre
élni fogsz.
Szerető családja
1120743
Kegyelettel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a néhai székelypetőfalvi SZIGETHI ALADÁRRA
halálának 40. évfordulóján.
Szerető fia és családja
109297
Fájó szívvel emlékezünk
id. JAKAB LÁSZLÓRA
halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336054
Édesanyám, tudom, hogy nem hagytál itt,
csak előrementél.
Fájó szívvel emlékezem 2024. január 13-ra, amikor drága édesanyám, SZERBULY ANNA lelkét az Úr magához szólította, és meggyötört, beteg testét 17-én az anyaföldbe helyezték. Találkozunk
a feltámadás napján.
Szerető fiad, Levente
4336064
Kegyelettel emlékezünk az uzoni id. BARTA JÁNOSRA halálának kilencedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Pihenése legyen csendes.
Szerető családja
4336070
