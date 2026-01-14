Hozzávalók: A diós piskótához: 10 tojásfehérje, 30 dkg cukor, 30 dkg darált dió, 2 evőkanál liszt, csipetnyi só, diónyi vaj; a krémhez: 10 tojássárgája, 10 evőkanál cukor, 30 dkg vaj, 1 evőkanál finomra őrölt babkávé; a csokoládékrémhez, a tetejére: 10 dkg tejcsokoládé, 15 dkg keserű csokoládé, 2 dl tejszín, 1 szem tonkabab.
Elkészítése. A tojásfehérjéket egy keverőtálba tesszük, majd a cukrot két-három részletben hozzáadva fényes, kemény habbá verjük. Ezután kanalanként adagolva, lazán beleforgatjuk a darált diót, végül a lisztet is. A masszát a tepsi méretétől függően három vagy négy részletben megsütjük az alábbiak szerint: a tepsit kibéleljük alufóliával, vékonyan megkenjük vajjal, majd a piskótatésztából 2–3 kanálnyit kb. félcentis vastagságban szétkenünk rajta.
A vékony piskótát 180 Celsius-fokos sütőbe tesszük kb. 10–15 percre, majd rácsra borítjuk, lehúzzuk róla az alufóliát, és hagyjuk teljesen kihűlni. A műveletet még két vagy három alkalommal megismételjük, míg a piskótatésztánk elfogy. Közben elkészítjük a krémet is. Ehhez a tojássárgájákat keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a cukrot, majd gőz fölött addig kavargatjuk, míg sűrű, kemény habtömeggé alakul. Ezután továbbra is többször megkavarva kihűtjük. Eközben a vajat habosra kavarjuk, majd a már kihűlt tojássárgájahabhoz adjuk. A végén belekeverjük a nagyon finomra őrölt babkávét is, majd ezzel a krémmel betöltjük a kihűlt lapokat.
Elkészítjük a csokoládékrémet a tetejére. Ehhez a tejcsokoládét és a keserű csokoládét a tejszínnel lassú tűzön összeolvasztjuk, majd a végén belereszeljük a tonkababot is. Az így elkészült krémet a már összeállított sütemény tetejére öntjük, és egyenletesen szétkenjük. Mielőtt felvágnánk a süteményt, legalább fél órára hűtőbe tesszük. Hosszúkás szeletekre vagy kockára vágva tálaljuk ünnepi alkalmakkor.
Ha ikrásodik a krém, 2–3 evőkanálnyit belőle olvasszunk meg a mikrohullámú sütőben, majd kavarjuk a többihez. Ezzel kiegyenlítődik a krém hőmérséklete, és helyrejön, azaz megint simává válik.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 2 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
