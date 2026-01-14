Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 14., szerda, Szabadidő
  • Tél Hidegségben. Fotó: Demeter Virág Katalin
    Tél Hidegségben. Fotó: Demeter Virág Katalin
2026-01-14: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Úri szelet)

Hozzávalók: A diós piskótához: 10 tojásfehérje, 30 dkg cukor, 30 dkg darált dió, 2 evőkanál liszt, csipetnyi só, diónyi vaj; a krémhez: 10 tojássárgája, 10 evőkanál cukor, 30 dkg vaj, 1 evőkanál finomra őrölt babkávé; a csokoládékrémhez, a tetejére: 10 dkg tejcsokoládé, 15 dkg keserű csokoládé, 2 dl tejszín, 1 szem tonkabab.
2026-01-14: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Megszorítások éve (Visszapillantó 1.)

Év elején Pénz-Piac-Vállalkozás rovatunkban az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, az óriásira duzzadó költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt számos megszorító intézkedésről adtunk hírt, de a változó gazdasági környezetben beszámoltunk számos háromszéki érdekeltségű gazdasági történésről is.
