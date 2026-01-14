Év elején Pénz-Piac-Vállalkozás rovatunkban az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, az óriásira duzzadó költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt számos megszorító intézkedésről adtunk hírt, de a változó gazdasági környezetben beszámoltunk számos háromszéki érdekeltségű gazdasági történésről is.

Munkagépek a Sapientia campusának telephelyén – a város legnagyobb beruházása egész évben látványos ütemben épült. A szerző archív felvétele

Január

A salátatörvényként elhíresült jogszabály előírásai szerint a mikrovállalkozások besorolását meghatározó értékhatár 500 ezer euróról 250 ezer euróra, 2026-ban pedig 100 ezer euróra csökken. Ugyanakkor egy sor tevékenység esetén a mikrovállalkozások adókulcsa 3 százalék lett az alapértelmezett 1 százalék helyett. Megszűntek az építőiparra, mezőgazdaságra és az informatikai szektorra vonatkozó adókedvezmények, a 2025-ben kiosztott osztalékok esetében pedig az adó 8-ról 10 százalékra nőtt. Ugyanakkor bevezették a különleges építményekre vonatkozó 1,5 százalékos adót (közismertebb nevén az „oszlopadót”), a magánszemélyek részére kiállított számlákat is kötelező lett az e-számlarendszerbe továbbítani. A rendeletet egyébként mind a kamara, mind egy sor szakszervezet és párt támadta.

Formabontó grillező. Az olaszteleki származású, jelenleg Csíkszeredában élő Bene János ipari környezet- és vegyészmérnök egy szerkezetileg egyedülálló, formabontó, multifunkcionális, moduláris, négy évszakos grillező- és főzőegységgel elnyerte a 2024-es esztendei European Product Design Award pályázat terméktervezési díját.

Lassuló gazdaság. A 2024. júniusi 3,8 százalékról 2,1 százalékra módosította a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Világbank.

Kilyénben nyitották meg a Fenséges Ízek brand új húsipari csomagolócsarnokát. A Diószegi Tibor és családja tulajdonában lévő, 15 éves múltra visszatekintő üzem 2,5 millió euróra rúgó beruházása újabb 25 munkahelyet teremtett a már meglévő több mint 130 mellé, a vállalkozás 30 millió eurós árbevételt valósított meg 2024-ben.

Túlzottdeficit-eljárás. Az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanács (ECOFIN) jóváhagyta Románia középtávú költségvetési-strukturális tervére és a túlzottdeficit-eljárásra vonatkozó ajánlásokat. Tánczos Barna pénzügyminiszter közölte, a tárgyalások eredményeként az eredetileg megszabott négy év helyett hét év áll Románia rendelkezésére az előző kormány „fenntarthatatlan” döntései miatt felhalmozódott költségvetési hiány kiigazítására.

Február

Költségvetés. Elfogadta a parlament a 2025-ös költségvetés-tervezetet. A büdzsé 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel, 7,04 százalékos költségvetési hiánnyal és 4,4 százalékos átlagos éves inflációval számol. A tervezett költségvetési bevételek a GDP 34,9 százalékát teszik ki, míg a kiadások a nemzeti össztermék 41,9 százalékát. A költségvetés-tervezet nem irányozza elő sem az áfa, sem a személyi jövedelemadó emelését, amit korábban több gazdasági elemző elengedhetetlennek ítélt a deficit tervezett mértékű csökkentéséhez.

Fejlesztés. A sepsiszentgyörgyi Bertis Csoport több mint kéthektáros területre írt alá koncessziós szerződést a Sepsi Ipari Parkban. A fejlesztés nyomán Háromszék legnagyobb élelmiszertermékeket elosztó logisztikai központja jön létre.

Körkörös gazdálkodás. Bemutattuk a szászfalusi Kovács Kamra vállalkozást, amely a termelők, termék-előállítók és kereskedők vagy értékesítők zárt rendszerét használva ért el sikereket elsősorban a feldolgozott zöldségek piacán.

A Neptun Deep projekt – amely fele-fele arányban az OMV Petrom és a Romgaz tulajdonában van – az ütemterv szerint halad, a fekete-tengeri gázmezőn a fúrások elkezdődtek, és az itt kitermelt gáz várhatóan 2027-től kerül a hálózatokba.

Zöldségtermesztő. Bemutattuk Bíró Barna és családja gazdaságát, aki fóliasátorban és szabadföldön gazdálkodik Páván. A fóliában paradicsomot, uborkát, paprikaféléket, zöldpaszulyt, valamint tavasszal retket, salátát, zöldhagymát és spenótot termesztenek. Szabadföldi gazdálkodásban termelik a pityókát, káposztát, murkot és céklát.

Állásportál. A munkaerőpiac digitális átalakulását gyorsítja fel a DreamJobs Románia újgenerációs állásportál, amely versenyelőnyt biztosít a vállalkozások számára a toborzásban. A platformot licenc alapján működtető Jobbridge Kft. többségi tulajdonrészét a sepsiszentgyörgyi StartUp HUB társalapítói, Grüman Róbert és Oltean Csongor szerezték meg.

A Bertis Sepsi Ipari Parkba tervezett logisztikai központjának látványterve. Fotó: Bertis

Március

Helyi költségvetés. Sepsiszentgyörgy történetének eddigi legnagyobb költségvetését fogadta el a városi képviselő-testület. Az önkormányzat összesen 378 millió lej felhasználásáról rendelkezhetett, amiből 42,55 százalék, azaz közel 165 millió lej saját bevétel. A helyi adók és illetékek 13 százalékát teszik ki a bevételeknek, összegük közel 50 millió lej. A becsült bevételek fennmaradó része európai uniós vagy kormányzati forrás. A kiadási oldalon valamivel több mint 200 millió lejt irányoztak elő beruházásokra, fejlesztésekre.

Beruházás. A Sepsi Arénával szembeni tízhektáros területen elkezdték a Sapientia-egyetem campusának építését. A 50 millió euró értékűre tervezett fejlesztés az eddigi legnagyobb beruházás Sepsiszentgyörgyön. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karának új létesítménye a magyar kormány támogatásával épül.

Szemétgazdálkodás. A lécfalvi hulladéklerakó állomás bővítését határozta el a megyei tanács. A mintegy 16 millió lejes költséget a működtető Eco Bihor Kft.-től beszedett használati díj egy részéből fedezik, így körülbelül 15 évre biztosítani tudják a lerakást, tárolást.

Aggasztó deficit. Február végén a GDP 1,58 százalékára rúgott az államháztartási hiány Romániában, az egész évre tervezett 135 milliárd lejes hiányból 30 milliárd már az év első két hónapjában összejött.

Április

Kovászna költségvetése. Kovászna költségvetését 84,13 millió lej bevétellel és 89,33 millió lej kiadással fogadta el a városi testület. A hiányt a 2024. évi költségvetés megmaradt 5,19 millió lejes többletéből fedezik. Az önkormányzat apparátusának működésére 30,51 millió lejt, fejlesztésekre 58,81 millió lejt fordítanak. A saját bevételekből és állami támogatásokból (szubvenciókból) 2,28 millió lejt hagytak jóvá a helyi önkormányzatnak alárendelt intézmények fenntartására, ebből a tan­ügyi intézményeknek 443,40 ezer lejt, a művelődési háznak 1,58 millió lejt, a Kárpátok Sportklubnak 260 ezer lejt különítettek el.

Vámháború. Donald Trump amerikai elnök drasztikus vámemelést jelentett be az Egyesült Államok valamennyi kereskedelmi partnerére vonatkozóan, amely példátlan tőzsdei sokkot eredményezett. Bár később a végrehajtást felfüggesztették, illetve több relációban enyhítettek a vámtarifákon, ez a bejelentés választóvonalat jelentett a világkereskedelem második világháború után kialakult rendszerében.

Lassulás. Lefelé módosította a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. A pénzintézet becslései szerint a 2024-es 0,9 százalék után 2025-ben 1,6 százalékos lesz a bővülés, ami 2026-ban 2,8 százalékra gyorsul. A folyó fizetési mérleg hiánya is rosszabbul fest a vártnál, de csökkenőben van: a 2024 októberében előrejelzett 7 százalék helyett 2025-ben a GDP 7,6 százaléka lesz, 2026-ra pedig 7,4 százalékra mérséklődik, miután 2024-ben 8,3 százalék volt.