Szavakat, gondolatokat lopni

Miközben a tél eddigi leghidegebb napjai didergetik a megemelt adók elkeseredett fizetőit, a közéletben változatlanul izzik a parázs a hamu alatt. A fagy, ha nem is példátlan, az elgyengült telekhez szokottakat mindenképp megriasztja, de hasonlóan elrettenti azokat is, akik a fűtés árát fürkészik. De, kerül, amibe kerül, örvendezhetnek azok, akik meleg otthonban tölthetik e napokat: Bukarestben mintegy 3500 tömbházban sem fűtés, sem meleg víz nincs e napokban, az ottani lakosság tekintélyes részét sújtja ez a hazai civilizációs vívmány. Bajban a hajléktalanok, a nélkülözők is, ők csupán a segítők erejében és jóindulatában reménykedhetnek...

A leghidegebbet, mínusz 21 fokot éppen a megyénkben, Bodzafordulón mérték hétfőről keddre virradóan. És míg e fagy időtartama behatárolt, a közéleti, pontosabban a politikai izzás, ha nem is örök, de hosszú életűnek ígérkezik. Hiszen alig teltek el az esztendőforduló csendesebb, nyugodtabb napjai, új botrány van kibontakozóban: a plagizáló politikusokat eddig is könyörtelenül leleplező újságíró, Emilia Șercan ezúttal Radu Marinescu igazságügyi miniszter 2009-ben megvédett doktori disszertáció­jában talált több mint 56 százaléknyi jelöletlen idézetet, ez a 247 oldalból 140 oldalnyi szöveget jelent, lábjegyzetestül, előszóval együtt.

Számos politikus hasonló „hőstette” után már a szemöldökünk sem ugrik fel efféle bejelentések hallatán, pedig normális országokban már a gyanú árnyéka is az érintettek lemondásához vezet. Nálunk kevésbé: Marinescu rutinos ügyvédként állítja, dolgozatát a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta, és a cikket rágalmazásnak tartja. Persze, az említett szövegrészeket össze lehet hasonlítani – ezt tette Emilia Șercan is –, de néhány közeli érintetten kívül ki fog most ennyire alaposan utánajárni a történteknek? Senki. Végül ki-ki marad a meggyőződésével, s az időközben fondorlatosan összetákolt védőháló gondosan kifogja az újabb megingatott politikust, anélkül, hogy haja szála is görbülne. A craiovai felsőoktatási intézmény, ahol Marinescu megvédte dolgozatát, s amely hivatott lenne állást foglalni, borítékolhatóan halogatja és elássa majd az ügyet.

Csakhogy az idők során plágiumgyanúba keveredett politikusokról tekintélyes arcképgyűjteményt lehetne kiállítani a parlament épületében, köztük Victor Ponta és Nicolae Ciucă talán még egy-egy mellszobrot is megérdemelne, így mind a szociáldemokraták, mind a liberálisok kiemelten képviselve lennének e szocreál gyökerű tárlaton. Előbbi elvesztette, utóbbi megőrizhette vitatott doktori címét, mert időközben alkotmánybírósági segédlettel is erősítették a plagizálók jogi védelmét, ám e vitatott politikusdoktorok valójában a doktorátus intézményébe, a tudás erejébe vetett hitet, tiszteletet csorbítják. Pacalisták módjára másoltak, s e másolás bizony nem más, mint közönséges lopás. Akiről tehát végérvényesen és visszavonhatatlanul bebizonyosodik, hogy doktori dolgozatát másolta, az tolvajnak tekinthető. A plágiumbotrányok gyakoriak: legalább négy volt miniszterelnököt és hat minisztert érintettek, e folyamat indítékára pedig egy észszerű magyarázat is létezik: a doktori címmel járó pótlék, amely az országos bruttó minimálbér felét jelenti, azaz bruttó 2025 lejt, ami hozzávetőlegesen 1200 lej többletjuttatás havonta.

Urak, ti fagyban és kánikulában másoló, tolvajló urak, megéri?...

Nicolae Ciucă szenátori esküt tesz 2024 decemberében. A volt miniszterelnök megőrizhette doktori címét. Fotó: Facebook / Nicolae Ionel Ciucă