Készül a harmadik takarékossági csomag

A következő takarékossági csomagban a központi béralap 10 százalékos csökkentését tervezi a kormány, már a jövő héten, az idei költségvetés elfogadása előtt. Ugyanakkor a katonai nyugdíjkorhatár emelésére készülnek.
A következő deficitcsökkentő intézkedéscsomagról és a katonai nyugdíjkorhatár emeléséről Radu Miruță, a védelmi tárcát vezető miniszterelnök-helyettes beszélt. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa szerint a kormány azt tervezi, hogy jövő héten újabb deficitcsökkentő intézkedéscsomagot léptet életbe (a parlamenti vitát kiiktató) kormányzati felelősségvállalással, amely egyebek mellett a központi közigazgatásban dolgozók béralapjának 10 százalékos csökkentését irányozza elő. Erről és a katonai nyugdíjkorhatár emeléséről az öt miniszterelnök-helyettes részvételével megtartott hétfői tanácskozáson állapodtak meg.
A hivatásos katonák és a belügyi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről a két érintett minisztérium dolgoz ki törvénytervezetet – közölte Miruță. „A védelmi tárca és a belügy speciális helyzetben van. Hatszáz kilométernyi közös határunk van egy háborúban álló országgal: nem tehetjük meg, hogy karcsúsítjuk a hadsereget. A védelmi, illetve a belügyminisztériumnál ma megkezdődik és jövő hétig befejeződik egy olyan törvénytervezet kidolgozása, amely növeli a nyugdíjkorhatárt. Ez a kormánykoalíció által elfogadott kompromisszum: nem csökkentjük a béreket, nem lesz létszámleépítés, de a nyugdíjkorhatár növelésével járulunk hozzá a közös (deficitcsökkentő) erőfeszítésekhez” – magyarázta a védelmi miniszter a rendőrökre és katonákra utalva. Hozzátette: a hatásvizsgálatok alapján dől majd el, hogy 60 vagy 55 évre emelik-e a katonák és rendőrök esetében a nyugdíjkorhatárt, amely jelenleg 48 év.
Miruță szerint a kormány jövő heti ülésén akarja elfogadni a központi béralap 10 százalékos csökkentéséről, illetve az állami fizetés és nyugdíj halmozásának beszüntetéséről szóló törvénycsomagot, amelynek hatályba léptetésére még januárban rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze, és csak azt követően véglegesítik a 2026-os esztendő állami költségvetésének tervezetét.
Románia a GDP 9,3 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal zárta a 2024-es évet, 2025-re 8,4 százalékos hiánycélban állapodott meg az Európai Bizottsággal, idén pedig 6,5 százalékos deficitre számítanak az elemzők. Ilie Bolojan miniszterelnök korábban azt mondta: Románia eladósodása tarthatatlan méreteket öltött, és az ország gyakorlatilag hitelből fedezi a közalkalmazotti béreket, ugyanis mintegy 30 milliárd eurónyi hitelt vesz fel évente, ami nagyságrendileg megfelel annak a kiadásnak, amelyet a közalkalmazottak bérezésére fordítanak.
Kevesebben kapnak üdülési utalványt
A takarékosság jegyében, már tavaly elfogadott jogszabályok alapján változott az üdülési utalványok rendszere is. Az új szabályozás szerint a közintézmények kizárólag azoknak az alkalmazottaknak adhatnak egy 800 lejes elektronikus üdülési utalványt az év folyamán, akiknek a nettó havi alapbére nem haladja meg a 6000 lejt (az eddigi küszöb nettó 8000 lej volt); a magánszektorban dolgozók idén nem kaphatnak állami támogatást a nyaralásukhoz. Újdonság, hogy idén az üdülési utalvány értékét nem kell saját hozzájárulással megduplázni, de csak hivatalosan bejegyzett romániai vendéglátóhelyen lehet a vakációs kártyával fizetni, amely a feltöltésétől számított 12 hónapig érvényes; a fel nem használt pénz nem vihető át a következő évre és nem vehető ki. A feltöltés időpontja nincs szabályozva. A tavalyi üdülési utalványokat is csak 12 hónapon belül lehet felhasználni.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.