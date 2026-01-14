Bolojan az ügyvivő oktatási miniszter

A kormány közleménye szerint az oktatási tárca ideiglenes vezetését a miniszterelnök veszi át. Daniel David december 22-én jelentette be lemondását; döntését a blogján azzal indokolta, hogy sosem vágyott politikai pályafutásra, az oktatási miniszteri megbízatást eleve átmeneti jelleggel vállalta, hogy segítse át a tanügyi rendszert egy válságos időszakon. Tavaly júniusban már készen állt visszatérni Kolozsvárra, de a pénzügyi-költségvetési válság körülményei között a kormányfő felkérésére vállalta a mandátuma folytatását – írta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tisztségéből felfüggesztett rektora.

Daniel David távozó oktatási miniszter. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fotó: gov.ro

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.