Bolojan az ügyvivő oktatási miniszter

2026. január 14., szerda, Belföld

Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap továbbította Nicuşor Dan államfőnek a Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.

  • Daniel David távozó oktatási miniszter. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fotó: gov.ro
    Daniel David távozó oktatási miniszter. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fotó: gov.ro

A kormány közleménye szerint az oktatási tárca ideiglenes vezetését a miniszterelnök veszi át. Daniel David december 22-én jelentette be lemondását; döntését a blogján azzal indokolta, hogy sosem vágyott politikai pályafutásra, az oktatási miniszteri megbízatást eleve átmeneti jelleggel vállalta, hogy segítse át a tanügyi rendszert egy válságos időszakon. Tavaly júniusban már készen állt visszatérni Kolozsvárra, de a pénzügyi-költségvetési válság körülményei között a kormányfő felkérésére vállalta a mandátuma folytatását – írta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tisztségéből felfüggesztett rektora.

2026-01-14: Belföld - :

Készül a harmadik takarékossági csomag

A következő takarékossági csomagban a központi béralap 10 százalékos csökkentését tervezi a kormány, már a jövő héten, az idei költségvetés elfogadása előtt. Ugyanakkor a katonai nyugdíjkorhatár emelésére készülnek.
2026-01-14: Belföld - :

Önkéntes katonaság

Hatályba lépett Romániában az önkéntes katonai szolgálat bevezetésének jogi kerete, miután Nicușor Dan államfő kihirdette a honvédelmi felkészítésről szóló törvény módosítását.
