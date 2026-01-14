Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Önkéntes katonaság

2026. január 14., szerda, Belföld

Hatályba lépett Romániában az önkéntes katonai szolgálat bevezetésének jogi kerete, miután Nicușor Dan államfő kihirdette a honvédelmi felkészítésről szóló törvény módosítását.

  • Fegyverhasználatra is kiképzik az önkénteseket. Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
A parlament által decemberben megszavazott jogszabály felhatalmazza a védelmi minisztériumot, hogy négy hónapos katonai alapkiképzéseket szervezzen 18 és 35 év közötti, a szolgálatra önkéntesen jelentkező fiatal férfiak és nők számára, akik a felkészítő után az operatív tartalékos állomány tagjaivá válnak. Az önkéntes szolgálat négy hónap kiképzést jelent egy katonai egységnél, amely gondoskodik a jelentkezők elszállásolásáról, étkeztetéséről, felszereléséről és a hivatásos állományéval megegyező havi zsoldjáról. A négy hónapos időszak végén az önkéntes katonai szolgálatot elvégző fiatalok háromhavi országos bruttó átlagbérnek megfelelő bónuszt is kapnak (tavaly 8620 lej volt a havi bruttó átlagbér, ami 5043 lejes nettónak felel meg). Radu Miruță védelmi miniszter hétfőn ismételten leszögezte, szó sincs a (kötelező) sorkatonai szolgálat visszaállításáról, amelyet Románia békeidőben, 2007-től függesztett fel; idén mintegy ezer fiatal önkéntes katonai alapképzését tűzték ki célul. A Digi24.ro szerint a program célja, hogy a hadsereg konfliktus esetén mozgósítható állománya elérje a 120 ezret. Jelenleg a hadseregnek mintegy 70 ezer hivatásos katonája és körülbelül 40 ezer tartalékosa van.

