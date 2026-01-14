A leghidegebb Bodzafordulón volt, ahol mínusz 20,8 fokig hűlt a levegő. Hasonló mértékű fagy (mínusz 23 fok) az országban csupán az Omu-csúcson volt. A székelyföldi meteorológiai állomások mindegyikén mínusz 15 fok körüli értékeket mértek: Marosvásárhelyen mínusz 16,5, Csíkszeredában mínusz 15,6, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 15,1, Székelyudvarhelyen mínusz 15, Baróton mínusz 14,9 fokot mutatott a hőmérő. Pár fokkal enyhébb csupán Gyergyóalfaluban (-12,6) és Maroshévízen (-12,9) volt az idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő. (Székelyhon)

KELEMEN HUNOR A MERCOSUR-MEGÁLLAPODÁSRÓL. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szervezet közötti kereskedelmi megállapodásról nem tárgyaltak a kormánykoalícióban. „A koalícióban nem vitattuk meg. Ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen politikai kérdést ne vitassunk meg; márpedig a koalícióban soha nem vitattuk meg” – nyilatkozta a G4Media portálnak. Véleménye szerint a megállapodást nem most kellett volna jóváhagyni, hanem legalább február-márciusig el kellett volna halasztani. „A mezőgazdasági minisztérium mond valamit, a külügyminisztérium pedig nem veszi figyelembe a mezőgazdasági minisztérium álláspontját. Elfogadhatatlan. (…) Legalább várjanak két-három hetet, mondják meg a COREPER-nek, hogy két hétre van szükségünk. Nem volt élet-halál kérdés” – jelentette ki. Kelemen keményen bírálta az átláthatóság hiányát. „Itt nem volt nyilvános vita. Ismét teljes volt az átláthatóság hiánya” – mondta az RMDSZ vezetője. Nem értett egyet viszont a Szociáldemokrata Párt (PSD) Oana Țoiu külügyminiszter elleni bírálataival (a szociáldemokraták „árulással” vádolták a tárcavezetőt). „Ezek a támadások nem helyesek, különösen a vádak. De alapvetően igazuk van abban, hogy ezt nem vitatták meg, és nem vették figyelembe a mezőgazdasági miniszter véleményét” – hangsúlyozta. Hozzátette: „A külügyminisztériumban dolgozóknak meg kell érteniük, hogy ők diplomáciai szakértelemmel rendelkeznek, de nem ők hoznak döntéseket; a döntéseket azok hozzák, akiket megválasztottak.” (Krónika)

SZÜLÉSNÉL SEGÍTETTEK A HEGYIMENTŐK. A Maros megyei hegyimentő-szolgálat segítségével jutott el egészségügyi személyzet egy vajúdó nőhöz egy nehezen megközelíthető tanyára Sóváradon. Az akcióról a Salvamont Salvaspeo Hegyi és Barlangi Mentőszolgálat közösségi oldalán közölte: „Az éjszaka folyamán különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtottak végre, miután a jelentős hóhelyzet miatt a SMURD egysége nem tudta megközelíteni a helyszínt. Az elszigetelt tanyán sürgős segítségre volt szükség egy otthoni szüléshez.” A hegyimentő-szolgálat egyik terepjárójával sikerült két hegyimentő egészségügyi szakembert és a szükséges felszerelést a helyszínre juttatni. A beavatkozást követően az édesanyát és az újszülött kisbabát biztonságban szállították le addig a pontig, amelyet a mentőautó már meg tudott közelíteni. (Maszol)