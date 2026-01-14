Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hírsaláta

2026. január 14., szerda, Belföld

BODZAFORDULÓN VOLT A LEGHIDEGEBB. Bevált a meteorológusok előrejelzése, keddre virradóan országszerte jócskán fagypont alatti hőmérsékleteket regisztráltak a mérőműszerek.

  • Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szervezet közötti kereskedelmi megállapodásról nem tárgyaltak a kormánykoalícióban. Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szervezet közötti kereskedelmi megállapodásról nem tárgyaltak a kormánykoalícióban. Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A leghidegebb Bodzafordulón volt, ahol mínusz 20,8 fokig hűlt a levegő. Hasonló mértékű fagy (mínusz 23 fok) az országban csupán az Omu-csúcson volt. A székelyföldi meteorológiai állomások mindegyikén mínusz 15 fok körüli értékeket mértek: Marosvásárhelyen mínusz 16,5, Csíkszeredában mínusz 15,6, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen mínusz 15,1, Székelyudvarhelyen mínusz 15, Baróton mínusz 14,9 fokot mutatott a hőmérő. Pár fokkal enyhébb csupán Gyergyóalfaluban (-12,6) és Maroshévízen (-12,9) volt az idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő. (Székelyhon)

KELEMEN HUNOR A MERCOSUR-MEGÁLLAPODÁSRÓL. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szervezet közötti kereskedelmi megállapodásról nem tárgyaltak a kormánykoalícióban. „A koalícióban nem vitattuk meg. Ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen politikai kérdést ne vitassunk meg; márpedig a koalícióban soha nem vitattuk meg” – nyilatkozta a G4Media portálnak. Véleménye szerint a megállapodást nem most kellett volna jóváhagyni, hanem legalább február-márciusig el kellett volna halasztani. „A mezőgazdasági minisztérium mond valamit, a külügyminisztérium pedig nem veszi figyelembe a mezőgazdasági minisztérium álláspontját. Elfogadhatatlan. (…) Legalább várjanak két-három hetet, mondják meg a COREPER-nek, hogy két hétre van szükségünk. Nem volt élet-halál kérdés” – jelentette ki. Kelemen keményen bírálta az átláthatóság hiányát. „Itt nem volt nyilvános vita. Ismét teljes volt az átláthatóság hiánya” – mondta az RMDSZ vezetője. Nem értett egyet viszont a Szociáldemokrata Párt (PSD) Oana Țoiu külügyminiszter elleni bírálataival (a szociáldemokraták „árulással” vádolták a tárcavezetőt). „Ezek a támadások nem helyesek, különösen a vádak. De alapvetően igazuk van abban, hogy ezt nem vitatták meg, és nem vették figyelembe a mezőgazdasági miniszter véleményét” – hangsúlyozta. Hozzátette: „A külügyminisztériumban dolgozóknak meg kell érteniük, hogy ők diplomáciai szakértelemmel rendelkeznek, de nem ők hoznak döntéseket; a döntéseket azok hozzák, akiket megválasztottak.” (Krónika)

SZÜLÉSNÉL SEGÍTETTEK A HEGYIMENTŐK. A Maros megyei hegyimentő-szolgálat segítségével jutott el egészségügyi személyzet egy vajúdó nőhöz egy nehezen megközelíthető tanyára Sóváradon. Az akcióról a Salvamont Salvaspeo Hegyi és Barlangi Mentőszolgálat közösségi oldalán közölte: „Az éjszaka folyamán különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtottak végre, miután a jelentős hóhelyzet miatt a SMURD egysége nem tudta megközelíteni a helyszínt. Az elszigetelt tanyán sürgős segítségre volt szükség egy otthoni szüléshez.” A hegyimentő-szolgálat egyik terepjárójával sikerült két hegyimentő egészségügyi szakembert és a szükséges felszerelést a helyszínre juttatni. A beavatkozást követően az édesanyát és az újszülött kisbabát biztonságban szállították le addig a pontig, amelyet a mentőautó már meg tudott közelíteni. (Maszol)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-14 08:00 Cikk megjelenítése: 541 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 927
szavazógép
2026-01-14: Belföld - :

Önkéntes katonaság

Hatályba lépett Romániában az önkéntes katonai szolgálat bevezetésének jogi kerete, miután Nicușor Dan államfő kihirdette a honvédelmi felkészítésről szóló törvény módosítását.
2026-01-14: Világfigyelő - :

Kitűzték a magyarországi választások időpontját

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 12-re tűzte ki az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának időpontját. „A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – írta az államfő közösségi oldalán.
rel="noreferrer"