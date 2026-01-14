Kitűzték a magyarországi választások időpontját

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 12-re tűzte ki az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának időpontját. „A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – írta az államfő közösségi oldalán.

A Sándor-palota közleménye szerint a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. A magyarországi szavazás – a korábbi közjogi hagyományokat követve – az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban, április 12-én lesz – emelték ki. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával – áll a közleményben.

Minden korábbinál több, 151 külképviseleten (nagykövetségen és konzulátuson) szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. Ők akkor szavazhatnak, ha előzetesen kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

A 2024-es európai parlamenti választáson 99 ország 147 külképviseletén adhatták le voksukat a választópolgárok, a 2022-es országgyűlési választáson pedig 146 külképviselet állt a szavazók rendelkezésére.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a külföldön tartózkodó magyar választópolgárok áprilisban 151 külképviseletén adhatják le szavazatukat, miután a 2022-es választás óta megnyílt a külképviselet Oszakában, Jerevánban, Dar-es-Salaamban, N’Djamenában, Kigaliban és Kinshasában, miközben már nem lehet szavazni Dakarban, Ukrajnában pedig Lviv helyett Beregszász az új helyszín.

Az Országgyűlés 2022 szeptemberében választotta meg az NVB most is hivatalban lévő választott tagjait és póttagjait. Az országgyűlési választás kitűzésével az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok NVB-be delegált tagjainak mandátuma továbbra is fennmarad, azonban további delegáltakat küldhetnek a testületbe az országos listát állító pártok – ha frakció jogán nem rendelkeznek már delegálttal – és országos nemzetiségi önkormányzatok.

Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért.