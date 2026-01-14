Menesztették az ukrán védelmi minisztert

Az ukrán parlament megszavazta tegnap Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből. Smihal menesztéséhez legalább 225 szavazatra volt szükség, leváltását ennél több, 265 képviselő támogatta.

Smihal kevesebb mint fél évet töltött ebben a pozícióban, amelyre 2025. július 17-én nevezték ki. A politikus ugyanakkor továbbra is a kormány tagja marad, Volodimir Zelenszkij elnök felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget. Zelenszkij január 3-án közölte, hogy a Denisz Smihallal folytatott találkozót követően megköszönte neki a védelmi minisztériumban végzett munkáját, valamint azokat a folyamatokat, amelyeket az ország védelmének biztosítása érdekében sikerült felgyorsítania. Kiemelte, hogy pontosan ilyen rendszerszintű megközelítésre van most szükség az ukrán energetikában is. Szavai szerint rendkívül fontos, hogy minden egyes orosz csapás után gyorsan helyre lehessen állítani a károkat, és hogy az ukrán energetika fejlődése stabil és az ország igényeihez mérten elegendő legyen.

Smihal 2020. március 4. és 2025. július 15. között Ukrajna miniszterelnöki tisztségét töltötte be.

A törvényhozás 270 támogató szavazattal felmentette Mihajlo Fedorovot első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri tisztségéből. Sajtóértesülések szerint ő veszi majd át Smihaltól a védelmi tárca vezetését.

A parlament tegnapi ülésén támogatta Vaszil Maljuk felmentését is az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének tisztségéből. Maljuk 2023 februárja óta töltötte be ezt a posztot. Menesztését 235 képviselő támogatta.