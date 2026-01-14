Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Menesztették az ukrán védelmi minisztert

2026. január 14., szerda, Világfigyelő

Az ukrán parlament megszavazta tegnap Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből. Smihal menesztéséhez legalább 225 szavazatra volt szükség, leváltását ennél több, 265 képviselő támogatta.

  • A 34 éves Fedorov már a negyedik védelmi miniszter a közel négy éve zajló háborúban. Fotó: KISZÓ
    A 34 éves Fedorov már a negyedik védelmi miniszter a közel négy éve zajló háborúban. Fotó: KISZÓ

Smihal kevesebb mint fél évet töltött ebben a pozícióban, amelyre 2025. július 17-én nevezték ki. A politikus ugyanakkor továbbra is a kormány tagja marad, Volodimir Zelenszkij elnök felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget. Zelenszkij január 3-án közölte, hogy a Denisz Smihallal folytatott találkozót követően megköszönte neki a védelmi minisztériumban végzett munkáját, valamint azokat a folyamatokat, amelyeket az ország védelmének biztosítása érdekében sikerült felgyorsítania. Kiemelte, hogy pontosan ilyen rendszerszintű megközelítésre van most szükség az ukrán energetikában is. Szavai szerint rendkívül fontos, hogy minden egyes orosz csapás után gyorsan helyre lehessen állítani a károkat, és hogy az ukrán energetika fejlődése stabil és az ország igényeihez mérten elegendő legyen.

Smihal 2020. március 4. és 2025. július 15. között Ukrajna miniszterelnöki tisztségét töltötte be.

A törvényhozás 270 támogató szavazattal felmentette Mihajlo Fedorovot első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri tisztségéből. Sajtóértesülések szerint ő veszi majd át Smihaltól a védelmi tárca vezetését.

A parlament tegnapi ülésén támogatta Vaszil Maljuk felmentését is az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének tisztségéből. Maljuk 2023 februárja óta töltötte be ezt a posztot. Menesztését 235 képviselő támogatta.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-14 08:00 Cikk megjelenítése: 276 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 927
szavazógép
2026-01-14: Világfigyelő - :

Kitűzték a magyarországi választások időpontját

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 12-re tűzte ki az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának időpontját. „A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – írta az államfő közösségi oldalán.
2026-01-14: Belföld - :

A vallásszabadság törvényére emlékeztek

Az erdélyi országgyűlés 1568. január 13-án hozott határozatára – amely Európában elsőként rögzítette törvényben a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot – emlékeztek tegnap Tordán. A történelmi jelentőségű döntés emlékére a magyar Országgyűlés 2018-ban nyilvánította január 13-át a vallásszabadság napjává.
rel="noreferrer"