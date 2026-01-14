Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A vallásszabadság törvényére emlékeztek

2026. január 14., szerda, Belföld

Az erdélyi országgyűlés 1568. január 13-án hozott határozatára – amely Európában elsőként rögzítette törvényben a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot – emlékeztek tegnap Tordán. A történelmi jelentőségű döntés emlékére a magyar Országgyűlés 2018-ban nyilvánította január 13-át a vallásszabadság napjává.

  • Péterfi Ágnes Dávid Ferenc alakját idézte meg. Fotó: Facebook / Magyar Unitárius Egyház
    Péterfi Ágnes Dávid Ferenc alakját idézte meg. Fotó: Facebook / Magyar Unitárius Egyház

Ez a nap a Magyar Unitárius Egyház intézményes fennállásának 458. évfordulója is, ezért a zsúfolásig megtelt templomban az unitárius egyház elöljárói beszéltek a híveknek. Kovács István püspök kijelentette: változó világunk sajátosságává vált a bizonytalanság, szemünk láttára omlik össze egy világrend, és ilyen korban az egyedüli mentsvárak az alapvető igazságok, „melyek felöltöztetik fázó szellemtestünket”. Vázolta az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 6–13. között hozott törvényeinek sokszínűségét, és rámutatott: ezek közül mára csupán a vallásszabadság határozatának szövege és eszméje maradt meg. „Az egyedüli elv, amely felöltöztethet, az az igazság, amely – Pál apostollal vallom – szabaddá tesz” – fogalmazott. Emlékeztetett, hogy az unitárius egyház is erre épült, és ma sem spórolhatja meg „ennek a küldetésízű igazságnak az újrafogalmazását”. Alapvető küldetése a következő lehet: „a hiteles, őszinte, sallang- és salakmentes igazságkeresés, emberszolgálat, egyensúlyra való törekvés, közösségünk és az elmagányosodott hívek számára talpalatnyi szilárd eszmei alap biztosítása egy folyékonnyá vált civilizációban” – mondta a püspök.

Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkész is aláhúzta: az elődök olyan törvényt hoztak, mely kiállta az idő próbáját. Azért fohászkodott, hogy az egyház napjainkban is méltó legyen ennek szellemiségéhez.

Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész igehirdetésében Dávid Ferenc unitárius püspök alakját idézte meg, aki új utat választott, melyhez Erdély egy része is csatlakozott. „Célja a tiszta jézusi kereszténység visszaállítása volt”, „az építkezést” a fejedelem és az erdélyi országgyűlés hagyta jóvá, és az évszázadok során felépült „az épület”, az egyház – mondotta. Hangsúlyozta: az építkezést ebben a században is folytatni kell, mégpedig oly módon, hogy a hívek életüket áldásként éljék meg, közösségben teljesítsék ki. „Ha az alap változatlan, akkor hűek vagyunk Dávid Ferenchez, a vallásszabadság eszméjéhez és a ránk bízott építő munkához is” – összegezett.

A tordai istentiszteletet a Keresztúri Népzenetanoda és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjainak műsora tette ünnepélyessé. A megemlékezést koszorúzás követte a vallásszabadság emlékművénél. Ezt megelőzően Andrási Benedek főjegyző mondott beszédet, melyben az erdélyi hitviták korát idézte fel. Hangsúlyozta: „ezen vitákból nem pusztulás, hanem törvény született”.

A vallásszabadság törvényéről délután Kolozsváron is megemlékeztek.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-14 08:00 Cikk megjelenítése: 306 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 927
szavazógép
2026-01-14: Világfigyelő - :

Menesztették az ukrán védelmi minisztert

Az ukrán parlament megszavazta tegnap Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből. Smihal menesztéséhez legalább 225 szavazatra volt szükség, leváltását ennél több, 265 képviselő támogatta.
2026-01-14: Közélet - Nagy D. István:

Antal Árpád a helyi adók emeléséről: Országos döntés, az önkormányzatok a hunyók

Teljesen egyértelmű, hogy minden adóemelés kellemetlen, rossz és soha sem időszerű, azaz nincs olyan, hogy ekkor vagy akkor lett volna alkalmasabb – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere az ingatlan-, telek- és járműadók kapcsán szolgált pontosításokkal azokra a kérdésekre, felvetésekre, elégedetlenségekre, melyek azt követően merültek fel, hogy hétfőtől lehetővé vált az adóterhek törlesztése. A pontosítások az ingatlanok referenciaértékére, a hibrid gépkocsik adókulcsai körüli problémára, valamint a pakolás és a közterületen álló garázsok utáni koncessziós díjakra is kiterjedtek.
rel="noreferrer"