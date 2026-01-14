Január 9. és 11. között a németországi Nürburgring tizennegyedik alkalommal adott otthont az International Sen5 Rhein Shiai & International Championship szemináriumnak és versenynek. Az eseményen 26 nemzet több mint 1100 sportolója vett részt, akik számára a megmérettetés fontos állomás volt a közelgő korosztályos Európa-bajnokság előtt.

A rangos nemzetközi mezőnyben a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club kiválósága, Török Panka is tatamira lépett, aki Székelyföldet az MTK Budapest színeiben képviselte, ugyanakkor kiváló teljesítményt nyújtva aranyéremmel zárta a viadalt.

A rendezvény több szempontból is eltért a hagyományos versenyektől. A program pénteken egy közös edzéssel indult, majd vasárnap szintén edzéssel végződött, míg szombaton egy rendhagyó lebonyolítású erőpróba zajlott. A szervezők célja az volt, hogy a karatésok minél több mérkőzést vívhassanak, ezáltal valódi versenykörülmények között gyakorolhassanak.

Török Panka magabiztosan és koncentráltan versenyzett, sorra diadalmaskodott a német Laura Bruns (5:0) és Dara Böhm (4:0), a norvég Linnea Martby (8:0), a dán Iris Moltke Sorensen (9:1) és Celia Maitsland Kristensen (5:0), illetve a román Sofia Ghinia (3:1) felett, aztán a döntőben egy rendkívül kiélezett összecsapáson állt helyt a német Maria Ruppel ellen (3:3).

„Azzal a céllal utaztunk erre az eseményre, hogy felmérjük Panka jelenlegi állapotát, és hogy minél több versenyhelyzetben gyakorolhasson nyomás nélkül. A látottak alapján elmondhatom, hogy nagyon jól halad a felkészülése, ezt pedig az elért eredmény is egyértelműen visszaigazolja” – nyilatkozta Baranyi Zsófia edző, aki elkísérte a sportolót Németországba.

Török Panka felkészülése a következő hetekben folytatódik: január 20. és 24. között Jordániában vesz részt edzőtáborban, ezt követően a magyar válogatottal hangolódik a február 6. és 8. között Ciprusban sorra kerülő korosztályos Európa-bajnokságra. (miska)