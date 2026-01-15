Tegnap kisorsolták a teremlabdarúgó Román Kupa első körének, vagyis a nyolcaddöntőjének párosításait, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC ellenfele a másodosztályban érdekelt Fortius 2014 Buzău lesz. A Mánya Szabolcs irányította zöld-fehérek vendégként lépnek pályára, a továbbjutás sorsa egyetlen mérkőzésen dől el.

A Román Labdarúgó-szövetség székházában tegnap kisorsolták a teremlabdarúgó Román Kupa aktuális kiírásának nyolcaddöntőit. A sorozat lebonyolítása idén megváltozott, hiszen mind a tizenhat érdekelt csapat egyszerre csatlakozik a küzdelmekhez: a szakszövetség az első fordulóban a nyolc élvonalbeli gárda mellé a másodosztály nyolc alakulatát társította.

A sorsoláson a Sepsi-SIC nevét másodikként húzták ki, ellenfelük a 2. Ligában szereplő Fortius 2014 Buzău lesz. A negyeddöntőben a párharc győztese a Brassói KIDS Tâmpa 2015–West Déva összecsapás nyertesével találkozik. A címvédő VSK Székelyudvarhely együttesére Hargita megyei rangadó vár, hiszen Jakab Zoltán tanítványai a Gyergyóremetei Kereszthegy ellen küzdenek a legjobb nyolc közé jutásért. A futsalélvonal harmadik székelyföldi képviselőjére, a Marosvásárhelyi VSK-ra olténiai rivális vár, a bajnoki bronzérmes a CFR Romgaz Craiova alakulatával mérkőzik meg. A kupameccseket a tervek szerint február 8-án rendezik az alacsonyabban rangsoroltak otthonában, a továbbjutás sorsa pedig egyetlen mérkőzésen dől el. A negyeddöntők időpontjáról később határoz a szakszövetség.

Mint ismert, a kupasorozat előző kiírásának négyes döntőjére tavaly áprilisban került sor: a fináléban a VSK Szé­kelyudvarhely 6–2-re győzött a Marosvásárhelyi VSK ellen, a torna további két résztvevője a Mausoleul Mărășești és a Luceafărul Buzău volt.

A Sepsi-SIC csapatai hétfőn kezdték meg a felkészülést a tavaszi idényre. A felnőtt és az U19-es gárda jelenleg együtt edz, mivel utóbbira a hétvégén találkozó vár, a zöld-fehérek szombaton 13 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban fogadják a CSM Ploiești együttesét az Elitek Ligája-selejtező odavágóján. A párharc visszavágója január 24-én lesz.

Futsal Román Kupa, nyolcaddöntők: Fortius 2014 Buzău–Sepsi SIC, Simándi Sólymok–Luceafărul Buzău, Gyergyóremetei Kereszthegy–VSK Székelyudvarhely, Real Oltenia 2023 Craiova–Dévai Autobergamo, Brassói KIDS Tâmpa 2015–West Déva, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–Galaci United, CFR Romgaz Craiova–Marosvásárhelyi VSK, Kolozsvári Clujana–Mausoleul Mărășești.